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استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة

7 - أغسطس - 2024

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غزة: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، الأربعاء، في استهدافات إسرائيلية طالت منزلاً بمدينة غزة، ومناطق متفرقة في وسط القطاع.

وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، عبر منصة تلغرام: “استشهد 3 مواطنين فلسطينيين في قصف طائرة حربية إسرائيلية على منزل لعائلة حمادة في حي الدرج”.

وفي حدث آخر، أفاد شهود عيان بأن عددًا من الإصابات وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع جراء قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح.

وفي مدينة غزة، أفاد شهود عيان أن طائرات حربية قصفت أهدافًا، منها منازل نزح ساكنوها قسرًا وأراضٍ زراعية في محيط شارع 8 جنوب مدينة غزة.

وأوضح الشهود أنه وصل إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة إصابات (لم يُذكر عددها) جراء القصف الإسرائيلي جنوب المدينة.

(الأناضول)

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