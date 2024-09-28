استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين بقصف إسرائيلي وسط غزة

غزة: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 11 آخرون، السبت، بقصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف منزلا وتجمعا للمواطنين وسط قطاع غزة.

وقال “مستشفى العودة” في بيان: “استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون باستهداف طائرة حربية لمنزل شرق مخيم النصيرات“.

وأضاف البيان: “استشهد فلسطيني آخر بقصف مدفعي استهدف تجمعا للمواطنين على شارع صلاح الدين (وسط)”.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)