استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال جنوب جنين بالضفة الغربية

رام الله: استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية .

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، “اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية في وقت سابق من اليوم، وحاصرت منزلا في البلدة، وقصفته بالقذائف، قبل أن تعتلي سطحه، وتسحب جثامين الشهداء الثلاثة، وإخراجهم من المنزل المحاصر، وفق ما أظهره مقطع فيديو”.

وأشارت إلى أن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة عزت أبو الرب، حيث أطلقت النار وصواريخ “الانيرجا” تجاه المنزل المحاصر”.

وذكر شهود عيان أن طواقم الإسعاف نقلت إصابتين بالرصاص الحي في الكتف والركبة في محيط المدارس، بالقرب من المنزل المحاصر، وأخريين جراء عملية دهس جيب عسكري لمركبة عمومية.

وأفادت الوكالة بأن “عشرات الطلبة أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة صوب مدرسة أبو الرب، التي حاصرتها مع مدرسة قباطية، ما أثار حالة من الهلع الشديد في صفوف الطلبة والهيئة التدريسية”.

وأضافت أن “جنود الاحتلال منعوا طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل المحاصر، واعتلوا سطح أحد المنازل، وأجروا عمليات تفتيش، ثم فجروا قنبلة في المكان، كما أطلقوا الغاز السام المسيل للدموع تجاه عدد من الصحافيين المتواجدين للتغطية”.

وقال مدير تربية قباطية أحمد جرارعة إن قرابة 1000 طالب محاصر في المدرستين، فيما جرى إخلاء ثماني مدارس من مناطق بعيدة.

وأضاف أن “الاحتلال يحاصر 200 موظف ومواطن، كانوا داخل مديرية التربية لحظة دخول القوات الخاصة، ومحاصرة محيط مبنى التربية” ، مشيرا إلى أن “الوضع خطير جدا، ونحن نحاول تأمين سلامة الطلاب والحفاظ على سلامتهم، من خلال الاتصال المستمر لتأمين خروجهم”.

وأكد أن “قوات الاحتلال حولت محيط مدرستين لساحة حرب، يجري فيها إطلاق صواريخ “اينيرجا”، والرصاص الحي، وقنابل الغاز”.

(وكالات )