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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقدس- (صور وفيديوهات)

16 - نوفمبر - 2023

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القدس: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة 7 من “رجال الأمن” الإسرائيليين أحدهم بحالة حرجة في عملية بالقدس.

وقالت قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية “عملية إطلاق نار عدائية عند نقطة تفتيش في القدس وإصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة حرجة”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها “حيّدت” 3 أشخاص مشاركين بعملية إطلاق النار على حاجز جنوب القدس.

وقالت هيئة البث الرسمية إن المصابين من رجال الأمن الإسرائيليين.

وأكدت خدمة الإسعاف تقديم “العلاج الطبي لـ4 من الضحايا في مكان الحادث، أحدهم في حالة حرجة والبقية في وعيهم”.

وبعد العملية، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة حوسان قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددًا من سكانها.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة حوسان غرب بيت لحم، ومنعت السكان من الخروج من منازلهم.

وأشاروا إلى أن الجيش أعلن البلدة منطقة عسكرية، وشرع في عملية مداهمة لعدد من المنازل.

وبيّن الشهود أن القوات اعتقلت عددًا من المواطنين في عملية عسكرية مستمرة.

(وكالات)

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