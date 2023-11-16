استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقدس- (صور وفيديوهات)

القدس: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة 7 من “رجال الأمن” الإسرائيليين أحدهم بحالة حرجة في عملية بالقدس.

وقالت قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية “عملية إطلاق نار عدائية عند نقطة تفتيش في القدس وإصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة حرجة”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها “حيّدت” 3 أشخاص مشاركين بعملية إطلاق النار على حاجز جنوب القدس.

وقالت هيئة البث الرسمية إن المصابين من رجال الأمن الإسرائيليين.

وأكدت خدمة الإسعاف تقديم “العلاج الطبي لـ4 من الضحايا في مكان الحادث، أحدهم في حالة حرجة والبقية في وعيهم”.

وبعد العملية، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة حوسان قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددًا من سكانها.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة حوسان غرب بيت لحم، ومنعت السكان من الخروج من منازلهم.

وأشاروا إلى أن الجيش أعلن البلدة منطقة عسكرية، وشرع في عملية مداهمة لعدد من المنازل.

وبيّن الشهود أن القوات اعتقلت عددًا من المواطنين في عملية عسكرية مستمرة.

من مكان عملية إطلاق النار عند حاجز الأنفاق قرب #بيت_لحم

وبحسب إعلام العدو : وصلت مجموعة من المسلحين و ترجلوا من مركبة و فتحوا النار تجاه حاجز النفق قرب بيت لحم ما ادى لإصابة ٥ "إسرائيليين"، احدهم بحالة موت سريري#الإعلام_الحربي#غزه_تقاوم_وستنتصر pic.twitter.com/iRTiOm788E — 🔱Sanaa Moussa Fahess🔱 (@fahess_sana2020) November 16, 2023

⭕️اعلام العدو: عملية إطلاق النار على حاجز النفق نفذها 3 فلسطينيين. pic.twitter.com/CcWREaYmWS — Mohamed Abo Eyad (@mimo2000121) November 16, 2023

صورة الأسلحة التي تم استخدامها منفذي عملية حاجز النفق قرب بيت لحم قبل قليل pic.twitter.com/VHA7oMxXsk — Malik Al Qadi (@MalikAlQadi) November 16, 2023

(وكالات)