سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد 3 مرضى بسبب منع قوات الاحتلال إدخال الأكسجين إلى مستشفى في قطاع غزة

منذ ساعتين

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غزة: قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الأكسجين إلى مستشفى الأمل، التابع لها في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، منذ نحو أسبوع ما أدى لوفاة ثلاثة مرضى.

ونفت الجمعية في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) “ادعاء الاحتلال بإدخاله أسطوانات الأكسجين إلى المستشفى، أو أي أجهزة طبية أخرى”، مؤكدة أن “قوات الاحتلال دمرت أجهزة ومعدات طبية خلال اقتحامها للمستشفى، وكذلك الاعتداء على الطاقم بالضرب والتنكيل بهم وإهانتهم قبل اعتقال تسعة من الطواقم الطبية والإدارية، وأربعة جرحى، وخمسة من مرافقي المرضى”.

وأضافت: “يواصل الاحتلال منع إدخال الوقود اللازم لعمل مولدات الكهرباء رغم أن مخزون الوقود أوشك على الانتهاء خلال يومين من الآن، ما يهدد بتوقف المستشفى عن العمل في ظل استمرار حصاره لليوم الحادي والعشرين على التوالي بمن فيه من مرضى وجرحى وطواقم  طبية وإدارية”.

(د ب أ)

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