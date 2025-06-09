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استشهاد 3 مسعفين وعشرات المواطنين الفلسطينيين في قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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غزة: استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف مكثف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مناطق واسعة من قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، التي أكدت أيضًا أن ثلاثة مسعفين فلسطينيين استشهدوا جراء استهدافهم من قبل طيران الاحتلال أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين في منطقة المحطة بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وأوضحت مصادر طبية أن القصف الجوي استهدف عمارة الشعراوي والحداد في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، كما شنّت الطائرات الحربية غارات على خيام النازحين في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

كما استشهد مواطن فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال القطاع، في حين سُجلت إصابات خطيرة في صفوف المواطنين الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع، واستهدافه لمنازل في حي التفاح.

وفي سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال منزلا قرب مسجد المحطة بشارع يافا في حي التفاح، كما أُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مواطنين في شارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

وبحسب المصادر الطبية، فقد أسفر القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم عن استشهاد أكثر من 60 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات، معظمهم بجراح خطيرة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 54,880 مواطنا فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 126,227 آخرين.

(وكالات)

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