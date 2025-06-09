استشهاد 3 مسعفين وعشرات المواطنين الفلسطينيين في قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف مكثف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مناطق واسعة من قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، التي أكدت أيضًا أن ثلاثة مسعفين فلسطينيين استشهدوا جراء استهدافهم من قبل طيران الاحتلال أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين في منطقة المحطة بحي التفاح شرق مدينة غزة.

#فيديو يظهر فيه الشهيد المسعف وائل العطار، أثناء قيامه بواجبه في انتشال الجرحى بقصف الاحتلال لخيام النازحين بمدينة غزة. pic.twitter.com/qS9QtxUJ28 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 9, 2025

وأوضحت مصادر طبية أن القصف الجوي استهدف عمارة الشعراوي والحداد في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، كما شنّت الطائرات الحربية غارات على خيام النازحين في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

#شاهد .. فيديو سابق يظهر فيه الشهيد المسعف حسين محيسن، والذي ارتقى في قصف للاحتلال قبل قليل، مع طفلة أنقذها من تحت الركام. pic.twitter.com/bngI0sOohS — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 9, 2025

كما استشهد مواطن فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال القطاع، في حين سُجلت إصابات خطيرة في صفوف المواطنين الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع، واستهدافه لمنازل في حي التفاح.

أسماء الشهداء من الطواقم الطبية: ـ حسين محيسن،

ـ براء عفانة

ـ وائل العطار

الذين ارتقوا بعد استهدافهم من قِبل الاحتلال أثناء بانتشال الجرحى من شارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة. pic.twitter.com/23cs91i6Ks — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 9, 2025

وفي سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال منزلا قرب مسجد المحطة بشارع يافا في حي التفاح، كما أُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مواطنين في شارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

وبحسب المصادر الطبية، فقد أسفر القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم عن استشهاد أكثر من 60 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات، معظمهم بجراح خطيرة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 54,880 مواطنا فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 126,227 آخرين.

(وكالات)