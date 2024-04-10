استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بقصف إسرائيلي على سيارتهم في مخيم الشاطئ بغزة- (صور وفيديوهات)

غزة ـ “القدس العربي”: استشهد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، وعدد من أحفاده، الأربعاء أول أيام عيد الفطر، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تقلهم في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.

وأفاد شهود بأن الغارة استهدفت السيارة بينما كان أبناء هنية يتجولون لتهنئة سكان المخيم وأقاربهم بحلول عيد الفطر.

وقالت مصادر طبية إن القصف أسفر عن استشهاد 3 من أبناء هنية هم: حازم وأمير ومحمد، وعدد من أبنائهم، إضافة لإصابة آخرين.

وذكرت قناة الجزيرة أن الناجية الوحيدة من القصف على السيارة هي حفيدة هنية البالغة من العمر 8 أعوام، وتم نقلها للمستشفى.

#صورة| أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذين ارتقوا جراء قصف صهيوني استهدفهم برفقة 3 من أبنائهم، في مخيم الشاطئ، قبل قليل: – الشهيد حازم إسماعيل هنية وابنته آمال.

– الشهيد أمير إسماعيل هنية وابنه خالد، وابنته رزان.

– الشهيد محمد إسماعيل هنية. pic.twitter.com/IUs0mm3CxP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 10, 2024

صور خاصة للجزيرة من موقع استهداف إسرائيل لسيارة في مخيم الشاطئ أسفر عن استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/JhVWlPM4gG — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 10, 2024

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق عائلة إسماعيل هنيِّة عصر أول أيام عيد الفطر بقصف سيارة كان يستقلها عدد من أبنائه وأحفاده وراح ضحية هذه المجزرة خمسة شهداء حتى الآن إضافة لعدد من الإصابات”.

وقال المكتب إن “جيش الاحتلال ارتكب هذه المجزرة خلال جولة لعائلة هنية كانت تقوم بتنفيذ زيارات اجتماعية وعائلية بمناسبة حلول عيد الفطر”.

وأضاف “هذه الجريمة تأتي استكمالاً لسلسلة من جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين والأطفال والنساء رغم الأجواء المقدسة لعيد الفطر”.

وأعرب عن إدانته لـ”جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”، مشيرا إلى أنه وصل المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 125 شهيدا بغارات إسرائيلية متفرقة.

استشهاد ٣ من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة كانوا يستقلونها للتجول بمخيم الشاطئ لتهنئة السكان بعيد الفطر.. التفاصيل مع مراسل #الجزيرة إسماعيل الغول#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Kc4hBIoBmU — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 10, 2024

وفي تصريح لقناة الجزيرة قال إسماعيل هنية “الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا”.

وأضاف “أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة”.

وأكد “ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينه.. وأبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع”.

وصرح: “كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم.. وهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا”.

#شاهد| لحظة تلقي رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خبر استشهاد ثلاثة من أولاده مع عدد من أبنائهم pic.twitter.com/lt5M8HZgL3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 10, 2024

وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح ومفقود، معظمهم أطفال ونساء.

(الأناضول)