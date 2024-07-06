استشهاد 3 من الشرطة بقصف إسرائيلي غربي رفح

غزة: استشهد 3 من رجال الشرطة الفلسطينية وأصيب آخرون، السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم شمال غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن “3 من رجال الشرطة الفلسطينية استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية مركبتهم في منطقة الشاكوش بالحي السعودي شمال غربي مدينة رفح”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشهداء والمصابين نقلوا إلى “مستشفى ميداني في المنطقة، قبل نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

(الأناضول)