استشهاد 370 فلسطينيا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة- (صور وفيديو)

غزة: ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، الأحد، إلى 370 في اليوم الثاني من تواصل هجمات إسرائيل على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة، في بيانات صحافية، باستشهاد المئات وإصابة الآلاف بجراح مختلفة في اليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأطلقت “حماس” هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” منذ ساعات صباح أمس بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية عن تسلل أكثر من ألف مقاتل من نشطاء حماس وفصائل أخرى إلى بلدات ومستوطنات إسرائيل المحاذية لقطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بصواريخ طائرات مسيرة “برج فلسطين” السكني المكون من 14 طابقا لإخلائه قبل أن تدمره الطائرات الحربية بالكامل.

وعقب الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس “أبو عبيدة” بأنه “أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين، فعلى تل أبيب أن تقف على رجل واحدة وتنتظر ردنا المزلزل”.

وأفاد مصدر طبي بنقل العشرات من الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة إلى جانب العشرات بجروح عدد منهم بحالة الخطر.

وذكر المصدر أن مقر الطوارئ في مجمع الشفاء الأكبر في قطاع غزة يستقبل بشكل مستمر إصابات حرجة، لافتا إلى أن حصيلة الشهداء مرشحة للتصاعد بشدة.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.

وتضمنت العملية الإسرائيلية شن سلسلة كبيرة من الغارات على منازل ومقرات حكومية ومواقع لحركة حماس فضلا عن تدمير برج سكني.

(وكالات)