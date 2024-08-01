سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد 35 فلسطينيا وإصابة 55 خلال 24 ساعة في قطاع غزة

منذ ساعتين

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 39480 شهيد، بالإضافة إلى 91128 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت أن “الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و55 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت: “مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم من الأطفال والنساء، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة بدعم أمريكي مطلق، عن أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)

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