استشهاد 352 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

غزة: أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، باستشهاد 352 فلسطينياً خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان، إنه “ارتقى خلال الـ 24 ساعة الماضية 352 شهيداً منهم 61 شهيداً بمناطق جنوب قطاع غزة التي ما يزال الاحتلال يزعم أنها آمنة”.

وأضاف أن “تدمير أبراج مدينة الزهراء بواسطة المقاتلات الإسرائيلية والمجزرة في كنيسة الروم الأرثوذكس من أبرز مشاهد العدوان بغزة خلال الساعات الماضية”.

شاهد من اسهداف أبراج مدينة الزهراء بخمس غارات جديدة، والتي تتعرض منذ مساء أمس لغارات متكررة وصلت لنحو عشرات الغارات pic.twitter.com/ojzdzBqTBo — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) October 20, 2023

ودعا معروف إلى “فتح معبر رفح بشكل دائم ليشكّل مخرجاً للجرحى والمصابين ومدخلاً للمساعدات الإغاثية التي يحتاجها كل قطاع غزة”.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق أن طلب من أهالي شمالي غزة المغادرة باتجاه الجنوب بحجة “الحفاظ على سلامتهم” من الضربات التي يشنها.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” قالت إن إسرائيل قصفت مناطق جنوب غزة وهي المناطق التي طلبت من سكان شمال القطاع التوجه إليها.

ولليوم الخامس عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت 4137 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، بالإضافة إلى 13 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.

(الأناضول)

قصف إسرائيلي عنيف ومكثف على مناطق في جنوب #غزة نزح إليها عشرات الآلاف من شمال القطاع pic.twitter.com/I8tJNZgAEp — blinx (@BlinxNow) October 20, 2023