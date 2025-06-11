استشهاد 37 فلسطينيا جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، استشهاد 37 شخصا وإصابة العشرات، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي نفذته القوات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بوصول 18 جثة وعشرات المصابين، بعد إطلاق نار استهدف مدنيين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية قرب محور نتساريم وسط القطاع.

وفي محيط منطقة نتساريم أيضا، استشهد 7 أشخاص آخرين وأصيب أكثر من مئة بجروح متفاوتة جراء استهداف تجمعات سكانية، بحسب ما أفاد به مراسلون ميدانيون.

وفي وسط قطاع غزة، أسفر قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات عن استشهاد 2 وإصابة آخرين.

كما استشهد 9 أشخاص في غارات جوية استهدفت مواقع في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين تم انتشال شخص آخر من تحت الأنقاض في بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة، حيث يتواصل القصف بشكل مكثف.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في القطاع، وسط تحذيرات منظمات إنسانية من تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية للسكان المدنيين المحاصرين.

(د ب أ)