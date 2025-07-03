مجازر في غزة.. إسرائيل تقتل 63 فلسطينيا بينهم 31 من منتظري المساعدات

غزة: قتل الجيش الإسرائيلي منذ فجر الخميس، ما لا يقل عن 63 فلسطينيا بقطاع غزة، بينهم أطفال ونساء و31 من منتظري مساعدات إغاثية.

وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن الهجمات الإسرائيلية استهدفت منازل وخياما تؤوي نازحين وتجمعات لمواطنين من منتظري مساعدات شمال ووسط وجنوب القطاع.

واستشهد 12 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون إثر استهداف طائرات إسرائيلية “مدرسة مصطفى حافظ” التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة فجرا، وفق مصدر طبي بمستشفى الشفاء.

وقال شهود عيان إن الغارة الإسرائيلية خلفت دمارا بالمدرسة، وتسببت باندلاع حريق كبير، و”نقلت جثامين الشهداء إلى المستشفى متفحمة”.

كما دمرت غارتان إسرائيليتان “مدرسة فهد الصباح” التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بعد إنذار بإخلائها، وفق شهود عيان.

وبعد نحو ساعة، استشهد 24 فلسطينيا من منتظري مساعدات وأصيب عشرات بقصف إسرائيلي استهدف تجمعات مجوعين شرق “دوار النابلسي” وقرب محور “نيتساريم” جنوب مدينة غزة حسب مصدر طبي بمستشفى الشفاء.

وقال مصدر طبي إن سيدة قتلت وأصيب آخرون في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “أبو القرايا” بحي الدرج شرق مدينة غزة.

وجنوب قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بـ”وصول 26 شهيدا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، بينهم 7 من منتظري المساعدات في منطقة التحلية جنوبا”.

وأوضحت أن “غارات جيش الاحتلال استهدفت خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس”.

وحسب الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، اندلعت النيران في عدد من الخيام والتهمتها بشكل كامل قبل السيطرة عليها.

(الأناضول)