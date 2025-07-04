استشهاد 37 فلسطينيا في مجازر الاحتلال بحق النازحين والمجوعين في قطاع غزة

غزة: استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب عشرات آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس ومناطق متفرقة في قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار الإبادة الجماعية التي يواصلها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 21 شهرا ضد الفلسطينيين في القطاع.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت منتظري مساعدات، وخياما ومدرسة تؤوي نازحين، إضافة إلى منازل مدنيين.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن 15 فلسطينيا على الأقل استشهدوا أغلبهم من عائلة واحدة، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين للعائلة قرب أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس.

15 فلسطينيا على الأقل استشهدوا أغلبهم من عائلة واحدة، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت خيام النازحين في مواصي رفح، جنوبي قطاع غزة.

كما نسفت قوات إسرائيلية منازل سكنية شمال مدينة خان يونس.

وخلفت هجمات الجيش الإسرائيلي المتواصلة في عدة مناطق بقطاع غزة يوم أمس الخميس، أكثر من 100 شهيد، بينهم 51 خلال انتظارهم المساعدات، وفقا للوكالة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

(وكالات)