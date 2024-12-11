استشهاد 4 أسرى فلسطينيين أثناء التحقيق معهم من قبل “الشاباك” الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023

القدس: كشف تحقيق أجرته صحيفة إسرائيلية استشهاد 4 أسرى فلسطينيين أثناء التحقيق معهم بجهاز الأمن العام “الشاباك” منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

وقالت صحيفة “هآرتس” الأربعاء: “توفي ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين خلال التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن العام منذ بداية الحرب، ووجدت حالة واحدة على الأقل كدمات على جسد المعتقل”.

وأضافت: “في قضيتين، قررت النيابة العامة أنه لا يوجد مبرر لفتح تحقيق جنائي ضد محققي الشاباك، والقضيتان الأخريان لا تزالان قيد المراجعة”.

وذكرت الصحيفة أنه “من الحالات التي تم التحقيق فيها وتقرر عدم فتح تحقيق جنائي ضد محققي الشاباك” قضية استشهاد إياد الرنتيسي مدير مستشفى بيت لاهيا للنساء شمال قطاع غزة، الذي استشهد بعد ستة أيام من اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي “لم تبلغ عائلة الرنتيسي بوفاته (الطبيب إياد)”.

وقالت الصحيفة: “كشف التحقيق في وفاته أن جثته كانت تحمل علامات كدمات، مما زاد من الاشتباه في تعرضه للعنف”.

وأضافت: “كان السبب الرسمي لوفاة الرنتيسي معاناته من مشاكل طبية، نوبة قلبية، لكن التحقيق أثار شكوكا بأن الإصابات ربما تكون قد ساهمت بوفاته”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الشاباك رفض الإفصاح عما إذا كان المعتقلون الثلاثة الآخرون الذين لقوا حتفهم أثناء التحقيق معهم من قطاع غزة أو الضفة الغربية، رغم أنهم أشاروا في ردهم فقط إلى وفاة المعتقلين”.

وقالت الصحيفة: “رفض الشاباك الخوض في تفاصيل عن المنشآت التي مات فيها المعتقلون”.

وبلغت حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة الإسرائيلية المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 12 ألف مواطن من الضفة بما فيها القدس، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف، وفق إحصائيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 809 شهيد، ونحو 6 آلاف و450 جريحًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

(وكالات)