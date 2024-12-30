إعلان استشهاد 5 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة 

رام الله: أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين ونادي الأسير الإثنين، استشهاد خمسة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة، متهمين السلطات بتنفيذ عمليات “تصفية وقتل” بحق هؤلاء.

ونشرت الهيئتان الفلسطينيتان أسماء الأسرى المتوفين وهم “محمد رشيد عكة (44 عاما)، سمير محمود الكحلوت (52 عاما)، زهير عمر الشريف (58 عاما)، محمد أنور لبد (57 عاما)”.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد تبلغ الأحد باستشهاد الأسير أشرف محمد أبو وردة من غزة في مستشفى سوروكا الإسرائيلي (شمال).

وقالت الهيئتان إنه باستشهاد الخمسة “يرتفع عدد الشهداء المعلن عنهم خلال الساعات ال24 الماضية إلى خمسة شهداء”.

وأكدت المتحدثة باسم نادي الأسير أماني سراحنة، أن إثنين من الخمسة استشهدا الأحد، فيما توفي الثلاثة الباقون في أوقات سابقة متفاوتة.

وقال نادي الأسير إن الأسرى الخمسة من قطاع غزة تم اعتقالهم خلال الحرب وبعضهم اعتقل خلال نزوحه من شمال القطاع إلى جنوبه.

وبحسب بيان هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية ونادي الأسير، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، وصل إلى “54 شهيدا معروفة هوياتهم”.

ووفقا للبيان، فإن 35 من هؤلاء يتحدرون من قطاع غزة.

وقالت الهيئتان “إنّ ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين ما هو إلا وجهاً آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال والتصفية بحقّ الأسرى والمعتقلين”.

وأضاف البيان “يشكّل هذا العدد لشهداء الحركة الأسيرة الأعلى تاريخياً في مرحلة هي الأكثر دموية، وليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 المعلومة هوياتهم، إلى 291 شهيدا”.

تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في في سجونها أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، بحسب المؤسسات الفلسطينية التي تقول إن هناك “عملية إخفاء لهويات معتقلين آخرين”.

ومن بين الأسرى 89 أسيرة وما لا يقل عن 345 طفلا، و3428 معتقلا إداريا.

(وكالات)