استشهاد 4 أشخاص من أقارب نصر الله في غارة إسرائيلية على منزلهم- (صور)

لندن- “القدس العربي”:

استشهد 4 أشخاص من عائلة الأمين العام السابق لـ”حزب الله” حسن نصرالله الذي اغتيل في سبتمبر الماضي، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية جنوب لبنان أمس الأربعاء.

وقالت قناة “روسيا اليوم” إن الضحايا هم عم نصرالله وأولاد عمه وحفيدهم، مبينة أن الغارة استهدفت منزلا كانوا بداخله في بلدة البازورية في قضاء صور.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لعم نصرالله وأولاده.

ونفذت إسرائيل العديد من الاغتيالات، كان أبرزها اغتيال نصرالله بغارة على حارة حريك في 27 سبتمبر.

استشـ هاد عم سماحة السيد الشـ هيد حسن نصر الله الحاج أبو حيدر و ثلاثة من أولاده في البازورية جنوب لبنان جراء غارة معادية.. pic.twitter.com/hfnjR3UQGW — Ali Bk (@Bk_Hanas) November 6, 2024