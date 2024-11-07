استشهاد 4 أشخاص من أقارب نصر الله في غارة إسرائيلية على منزلهم- (صور)

لندن- “القدس العربي”:
استشهد 4 أشخاص من عائلة الأمين العام السابق لـ”حزب الله” حسن نصرالله الذي اغتيل في سبتمبر الماضي، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية جنوب لبنان أمس الأربعاء.
وقالت قناة “روسيا اليوم” إن الضحايا هم عم نصرالله وأولاد عمه وحفيدهم، مبينة أن الغارة استهدفت منزلا كانوا بداخله في بلدة البازورية في قضاء صور.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لعم نصرالله وأولاده.
ونفذت إسرائيل العديد من الاغتيالات، كان أبرزها اغتيال نصرالله بغارة على حارة حريك في 27 سبتمبر.
استشـ هاد عم سماحة السيد الشـ هيد حسن نصر الله الحاج أبو حيدر و ثلاثة من أولاده في البازورية جنوب لبنان جراء غارة معادية.. pic.twitter.com/hfnjR3UQGW
— Ali Bk (@Bk_Hanas) November 6, 2024
هنيئاً لكَ يا سيّد في أربعين سماحته..
– الشهيد عبدلله نصرالله pic.twitter.com/pQJYwtTCas
— سَــارَة ☫ | 𓂆 (@srh_bsma) November 6, 2024
الله يرحمهم لكن لفت نظري انهم غير معمين يعني ولد اخوه سيد و هو و أولاده ليسوا ساده و عند الشيعة يكون جميع أفراد العائلة ساده معممين و خصوصا الكبير في السن
معلوماتك خاطئة ، لا يلبس العمامة إلا من درس في الحوزة وتخرج منها ، اتمنى أن يكون تعليقك بريئا
الله يرحم الضحايا، نتنياهشون وبشارون إلى محكمة الجنايات الدولية وإلا سيستمر هذا التوحش والإجرام. لنا الله ومالنا غيرك ياالله باسم الشعب السوري واللبناني والفلسطيني.
العم متقدم في السن بماذا سضر اسراءيل ام هو القتل من القتل فقط