استشهاد 4 أشخاص من أقارب نصر الله في غارة إسرائيلية على منزلهم- (صور)

7 - نوفمبر - 2024

لندن- “القدس العربي”:

استشهد 4 أشخاص من عائلة الأمين العام السابق لـ”حزب الله” حسن نصرالله الذي اغتيل في سبتمبر الماضي، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية جنوب لبنان أمس الأربعاء.

وقالت قناة “روسيا اليوم” إن الضحايا هم عم نصرالله وأولاد عمه وحفيدهم، مبينة أن الغارة استهدفت منزلا كانوا بداخله في بلدة البازورية في قضاء صور.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لعم نصرالله وأولاده.

ونفذت إسرائيل العديد من الاغتيالات، كان أبرزها اغتيال نصرالله بغارة على حارة حريك في 27 سبتمبر.

  علي بن عالي:
    نوفمبر 7, 2024 الساعة 11:21 ص

    الله يرحمهم لكن لفت نظري انهم غير معمين يعني ولد اخوه سيد و هو و أولاده ليسوا ساده و عند الشيعة يكون جميع أفراد العائلة ساده معممين و خصوصا الكبير في السن

    
    مراقب عربي:
      نوفمبر 7, 2024 الساعة 3:35 م

      معلوماتك خاطئة ، لا يلبس العمامة إلا من درس في الحوزة وتخرج منها ، اتمنى أن يكون تعليقك بريئا

  أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    نوفمبر 7, 2024 الساعة 1:08 م

    الله يرحم الضحايا، نتنياهشون وبشارون إلى محكمة الجنايات الدولية وإلا سيستمر هذا التوحش والإجرام. لنا الله ومالنا غيرك ياالله باسم الشعب السوري واللبناني والفلسطيني.

    
  Mohammed:
    نوفمبر 7, 2024 الساعة 2:23 م

    العم متقدم في السن بماذا سضر اسراءيل ام هو القتل من القتل فقط

    

