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استشهاد 4 عمال فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمؤسسة إغاثة دولية في خان يونس- (صور وفيديو)

12 - يوليو - 2024

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غزة: استُشهد أربعة عمال فلسطينيين يعملون في مؤسسة إغاثة دولية، اليوم الجمعة، جراء قصفهم من الطيران الحربي الإسرائيلي في براكس يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن طائرة حربية استهدفت بصاروخ على الأقل البراكس التابع للوزارة بينما كان يتواجد فيه مجموعة عمال يتبعون لمؤسسة الخير البريطانية الناشطة في توزيع المساعدات الغذائية للسكان المحليين.

من جانبها، قالت مصادر طبية إن أربعة فلسطينيين وصلوا أشلاء إلى المستشفى عقب استهدافهم بالطيران الحربي الإسرائيلي فيما وصل عدد آخر من المصابين إلى مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومؤسسة الخير أنشأت عام 2003 وأصبحت واحدة من المنظمات غير الحكومية الإسلامية في المملكة المتحدة، مع سجل حافل بألاف المشاريع الإنسانية في أكثر من 29 دولة بحسب موقعها الإلكتروني.

(د ب أ)

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  1. يقول صقر قريش:
    يوليو 13, 2024 الساعة 12:07 ص

    اللهم ارحم حسان منصور واخوانه واحتسبهم شهداء وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة.
    الفاتحة على ارواح شهداء خانيونس.

    رد

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