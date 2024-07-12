استشهاد 4 عمال فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمؤسسة إغاثة دولية في خان يونس- (صور وفيديو)

غزة: استُشهد أربعة عمال فلسطينيين يعملون في مؤسسة إغاثة دولية، اليوم الجمعة، جراء قصفهم من الطيران الحربي الإسرائيلي في براكس يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

مصادر محلية: ارتقاء حسام منصور، ممثل مؤسسة الخير البريطانية الناشطة في مجال الإغاثة بغزة، جراء قصف الاحتلال. pic.twitter.com/QoUINQ1g4Q — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 12, 2024

استشهاد المهندس حسام منصور، أحد أعمدة العمل الإغاثي في قطاع غزة، باستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي pic.twitter.com/QhCNAJMJG6 — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) July 12, 2024

وقال شهود عيان، إن طائرة حربية استهدفت بصاروخ على الأقل البراكس التابع للوزارة بينما كان يتواجد فيه مجموعة عمال يتبعون لمؤسسة الخير البريطانية الناشطة في توزيع المساعدات الغذائية للسكان المحليين.

من جانبها، قالت مصادر طبية إن أربعة فلسطينيين وصلوا أشلاء إلى المستشفى عقب استهدافهم بالطيران الحربي الإسرائيلي فيما وصل عدد آخر من المصابين إلى مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومؤسسة الخير أنشأت عام 2003 وأصبحت واحدة من المنظمات غير الحكومية الإسلامية في المملكة المتحدة، مع سجل حافل بألاف المشاريع الإنسانية في أكثر من 29 دولة بحسب موقعها الإلكتروني.

(د ب أ)