استشهاد 4 عناصر لـ”حزب الله” الخميس في مواجهات مع إسرائيل

بيروت: أعلن “حزب الله”، الخميس، استشهاد 4 من عناصره خلال مواجهات مع إسرائيل جنوبي لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 351 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب في بيانات منفصلة عباس أحمد سرور، مواليد عام 1994، ومحمد حسين قاسم، مواليد عام 1974 من بلدة عيتا الشعب (جنوب)، وعبد الأمير جواد عسيلي، مواليد عام 1975 من بلدة رشاف، وسكان بلدة ميس الجبل (جنوب).

وقال إن عناصره “ارتقوا شهداء على طريق القدس”، في إشارة إلى مواجهات الحزب مع إسرائيل جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق الخميس، نعى الحزب “علي أحمد علاء الدين “الياس” مواليد عام 1985 من بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله”، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع “المصادقة” على خطط عملياتية لـ”هجوم واسع” على لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها “حزب الله” مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلّف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

ويرهن “حزب الله” وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما أسفر عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

(الأناضول)