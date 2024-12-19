استشهاد 6 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية- (فيديوهات)

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس استشهاد ستة فلسطينيين بينهم سيدة مسنّة في عملية عسكرية وقصف إسرائيلي لمركبة في مخيمين للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يحقق في الحادثتين.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان “4 شهداء و3 إصابات بجروح خطيرة، جراء قصف الاحتلال لمركبة في مخيم طولكرم”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان سابق الخميس “استشهاد المسنة حليمة صالح أبو ليل (80 عاما) برصاص الاحتلال في الصدر والساق بمخيم بلاطة”.

لاحقا، قالت الوزارة في بيان ثان “شهيد ثان برصاص الاحتلال وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي من مخيم بلاطة”.

وكانت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت عن “إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما برصاص حي في الرأس”.

وبحسب الجمعية سُجلت ثلاث إصابات بالرصاص الحي وتم نقلهم إلى المستشفى في حين قامت طواقمها بتقديم العلاج ميدانيا لشاب أصيب بشظايا الرصاص.

واتهم الهلال الأحمر قوات الاحتلال الإسرائيلي “بمنع مركبات الإسعاف (التابعة لها) من الدخول إلى مخيم بلاطة في شمال الضفة الغربية كما تم إطلاق النار باتجاه المركبات مما يعيق تقديم الخدمات الإنسانية والطبية داخل المخيم”.

وينفذ جيش الاحتلال هجمات متكررة على شمال الضفة الغربية بزعم ملاحقة مطلوبين أو خلايا مسلحة يتهمها بالتخطيط لتنفيذ هجمات على أهداف اسرائيلية.

واستشهد ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو برصاص مستوطنين، منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله.

كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن استشهاد ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم،

(وكالات)