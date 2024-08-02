استشهاد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس 

غزة: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، الجمعة، جراء غارة شنتها طائرة إسرائيلية على منزل بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة في بيان: “طواقمنا انتشلت 4 شهداء وعددا من الجرحى بعد استهداف طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة بربخ في خان يونس”.

ولم يوضح البيان عدد الجرحى أو طبيعة إصاباتهم جراء الهجوم الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

#عاجل: ارتقاء 3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف استهدف شقة لعائلة بربخ وسط خان يونس pic.twitter.com/RyWNmEVRLs — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 2, 2024

(الأناضول)