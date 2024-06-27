استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي عنيف على خيام للنازحين برفح- (فيديوهات)

غزة: استشهد 4 فلسطينيون وأصيب آخرون، الخميس، جراء قصف الجيش الإسرائيلي خياما للنازحين في منطقة المواصي الساحلية شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويدفع الجيش الإسرائيلي نحو تجميع النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي على الشريط الساحلي للبحر المتوسط بزعم أنها مناطق آمنة، وتمتد على مسافة 12 كلم وبعمق كيلومتر واحد.

والمواصي مناطق رملية على امتداد الخط الساحلي، تمتد من جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، مرورا بغرب خان يونس حتى غرب رفح (جنوب).

#شاهد | أثار استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة عايش بمحيط مسجد عبد الله عزام بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/bqsqX7jWZI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 27, 2024

وتعد المنطقة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، كما تفتقر إلى بنى تحتية وشبكات صرف صحي وخطوط كهرباء وشبكات اتصالات وإنترنت، وتقسم أغلب أراضيها إلى دفيئات زراعية أو رملية.

ويعيش النازحون في المواصي وضعا مأساويا ونقصا كبيرا في الموارد الأساسية مثل الماء والصرف الصحي والرعاية الطبية والغذاء.

#شاهد | المسعفان في الدفاع المدني أبو علاء بدوية ومحمد أبو رحمة يتحدثان عن قصف مركز الدفاع المدني بمخيم النصيرات وارتقاء ثلاثة من زملاءهم . pic.twitter.com/rSmC4T53T1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 27, 2024

وأفاد شهود عيان، الخميس، بأن 4 شهداء وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، جراء قصف الجيش الإسرائيلي لمنطقة المواصي برفح.

وأوضح الشهود أن آليات عسكرية إسرائيلية تقدمت بشكل محدود في منطقة الشاكوش في منطقة المواصي (غرب)، وأطلقت قذائف تجاه خيام النازحين ثم تراجعت.

وذكر الشهود أن الاستهداف الإسرائيلي بالقذائف المدفعية كان لمنطقة دعا الجيش الإسرائيلي للجوء إليها باعتبارها “آمنة”، حيث يقيم فيها مواطنون داخل خيم مصنوعة من القماش والنايلون.

وأضافوا أن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى نزوح مئات الفلسطينيين إلى مناطق غربي خان يونس.

وحتى الخميس، أسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا والمستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

#شاهد

نزوح العائلات من منطقة الشاكوش غرب مدينة و المنتزة الإقليمي بعدد كبير جدا وسط محاولة لتقدم آلاليات الاحتلال و إطلاق القذائف المدفعية و اطلاق نار بشكل مباشر تجاه خيام النازحين . pic.twitter.com/q3ScPpzJoq — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 27, 2024

وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)