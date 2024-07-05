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استشهاد 7 فلسطينيين في هجوم لجيش الاحتلال على جنين- (فيديوهات)

5 - يوليو - 2024

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جنين: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 أشخاص، في الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين.
وقالت الوزارة في بيان: “وصول جثمان الشهيد حارث أسعد أحمد حشاش (19 عاماً) إلى مستشفى جنين الحكومي، ما يرفع حصيلة الشهداء في جنين إلى 7 منذ صباح الجمعة”.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلنت انتشال جثمان حارث حشاش، من تحت أنقاض المنزل الذي استهدفه جيش الاحتلال في جنين.

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إن عدد الشهداء في عملية جنين وصل إلى 6 أشخاص وهم “أحمد باسم عموري (20 عاما)، وقصي أمجد هزوز (23 عاما)، وفؤاد إياد عزيز أشقر (25 عاما)، وياسين أحمد محمود العريدي (30 عاما)، ومحمد محمود محمد جبارين (54 عاما)، وهمام أسعد أحمد حشاش (23 عاما)”.

وأشار شهود عيان إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنين بعد عملية عسكرية استمرت 4 ساعات.

وبحسب الشهود “سقط 4 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف ميدان العودة- الوصال بين مخيم جنين والمدينة، تزامنا مع اقتحام الجيش للمدينة”.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع إصابتين “خطيرتين”.
وفي وقت سابق، قال شهود عيان إن الجيش اقتحم جنين من عدة مداخل، وحاصر منزلا في حي السعادة وقصفه بقذائف، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.
وأشار الشهود إلى أن الجيش استهدف المنزل المُحاصر بالقنابل عدة مرات، لافتين إلى سماع تبادل لإطلاق النار بين “مسلح فلسطيني حوصر في المنزل وقوات الجيش”.
فيما اندلعت اشتباكات بين مقاومين والجيش الإسرائيلي في عدة مواقع بالمدينة.
وفي بيانات منفصلة، قالت “كتائب القسام” و”كتيبة جنين” إن مقاتليها “تصدوا للاقتحام الإسرائيلي في محاور الاشتباك وأمطروها بالرصاص”.

(الأناضول)

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  1. يقول صقر قريش:
    يوليو 5, 2024 الساعة 8:17 ص

    متى سيتدخل الجيش المسمى بالعربي للدفاع عن الناس الذي تخلى عنهم في الضفة.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 5, 2024 الساعة 8:36 ص

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين شهداء جنين وفلسطين المقاومة و التصدي لعصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸🌴🤲🌴

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