استشهاد 7 فلسطينيين في هجوم لجيش الاحتلال على جنين- (فيديوهات)

جنين: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 أشخاص، في الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين.

وقالت الوزارة في بيان: “وصول جثمان الشهيد حارث أسعد أحمد حشاش (19 عاماً) إلى مستشفى جنين الحكومي، ما يرفع حصيلة الشهداء في جنين إلى 7 منذ صباح الجمعة”.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلنت انتشال جثمان حارث حشاش، من تحت أنقاض المنزل الذي استهدفه جيش الاحتلال في جنين.

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إن عدد الشهداء في عملية جنين وصل إلى 6 أشخاص وهم “أحمد باسم عموري (20 عاما)، وقصي أمجد هزوز (23 عاما)، وفؤاد إياد عزيز أشقر (25 عاما)، وياسين أحمد محمود العريدي (30 عاما)، ومحمد محمود محمد جبارين (54 عاما)، وهمام أسعد أحمد حشاش (23 عاما)”.

شهداء عملية الاغتيال في مخيم جنين قصي امجد شحاده حويطي

احمد العموري

الشيخ ياسين من جلقموس

فؤاد الاشقر جرادات pic.twitter.com/qq16Zi0Kmc — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) July 5, 2024

وأشار شهود عيان إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنين بعد عملية عسكرية استمرت 4 ساعات.

وبحسب الشهود “سقط 4 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف ميدان العودة- الوصال بين مخيم جنين والمدينة، تزامنا مع اقتحام الجيش للمدينة”.

أسير ثم شهيد … فيديو سابق لحظة استقبال الأسير الشاب احمد العموري الذي ارتقى اليوم شهيدا برصاص الاحتلال في جنين pic.twitter.com/AGRbxEyuIa — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) July 5, 2024

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع إصابتين “خطيرتين”.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان إن الجيش اقتحم جنين من عدة مداخل، وحاصر منزلا في حي السعادة وقصفه بقذائف، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن الجيش استهدف المنزل المُحاصر بالقنابل عدة مرات، لافتين إلى سماع تبادل لإطلاق النار بين “مسلح فلسطيني حوصر في المنزل وقوات الجيش”.

فيما اندلعت اشتباكات بين مقاومين والجيش الإسرائيلي في عدة مواقع بالمدينة.

وفي بيانات منفصلة، قالت “كتائب القسام” و”كتيبة جنين” إن مقاتليها “تصدوا للاقتحام الإسرائيلي في محاور الاشتباك وأمطروها بالرصاص”.

تغطية صحفية: اشتعال النيران وأعمدة الدخان تتصاعد من المنزل المحاصر في جنين وسط استمرار الاشتباكات pic.twitter.com/AVzs2Av8ba — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 5, 2024

تغطية صحفية: مشاهد خاصة من داخل المنزل الذي حاصره الاحتلال ودمره خلال حربه على جنين صباح اليوم… إليك ما قاله ضابط الإسعاف لمراسلنا: pic.twitter.com/wh2uwrnGjj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 5, 2024

▪️ مشاهد من داخل مستشفى جنين الحكومي بعد وصول الشهــداء اليه pic.twitter.com/biPCBjsSJ1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 5, 2024

الصورة من جنين صباح الجمعة

حيث احتلال يستمر باجرامه في كل فلسطين pic.twitter.com/GbwxIqsQ4R — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) July 5, 2024

(الأناضول)