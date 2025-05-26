عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة- (صور وفيديوهات)

غزة: استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، فجر الاثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة شمال القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، بينها قناة الأقصى، أن “الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة بحق النازحين في مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج في مدينة غزة”.

اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة pic.twitter.com/2NDz0PWrqQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 25, 2025

وأضافت أن “عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي بلغ 25 شهيدا، إضافة إلى إصابات عديدة نتيجة الحرائق التي اشتعلت بالخيام”.

وأوضحت أن “جثثا متفحمة وصرخات نازحين تشتعل النيران في أجسادهم تعالت من مكان القصف..”.

النازحين احرقوا بالكامل..

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين داخل مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج وسط مدينة غزة… pic.twitter.com/6nWx7cDUZb — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 25, 2025

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة من الحرائق المشتعلة بخيم المدرسة عددا كبيرا من الأطفال الشهداء والمصابين، وآخرين يحاولون النجاة من النيران المحيطة بهم.

محاولات الدفاع المدني ورجال الاسعاف إنتشال طفلة من تحت أنقاض مدرسة فهمي الجرجاوي

أطفاال ياا عالم أقسم بالله أطفاال شو ذنبهم !!💔

أطفالنا بتنحرق وبتموت ياا عالم وولا إبن مرأه متحرك pic.twitter.com/oLG8qmwZ2h — صالح الجعفراوي | Saleh Aljafarawi (@S_Aljafarawi) May 26, 2025

متداول| طفلة تحاول النجاة بعد أن حاصرتها النيران جراء قصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة. pic.twitter.com/BakgWZvcAH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 26, 2025

وعلى مدار نحو 20 شهرا من الإبادة في غزة استهدفت إسرائيل العشرات من مراكز الإيواء وبينها مدارس وجامعات وساحات مستشفيات ومناطق صنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنها آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

وفي 6 مايو/ أيار الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد مراكز الإيواء والنزوح المستهدفة من جيش الاحتلال إلى 234، منذ بدئه حرب الإبادة الجماعية.

من جانب آخر، استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، مساء الأحد، جراء قصف شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.

عاجل .. ارتقاء عشرات الشـ.ـهداء والإصابات غالبيتهم من الأطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً مجاورًا لمخيم نازحين في شارع الثورة بمدينة غزة pic.twitter.com/FvptjBU6zP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 25, 2025

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، إثر استهداف طائرات الاحتلال لبناية سكنية في شارع الثورة، غرب مدينة غزة.

وأضافت أن طفلًا استُشهد، وأصيب أربعة من أفراد أسرته، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية لخيمة نازحين في بني سهيلا، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)