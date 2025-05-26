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عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة- (صور وفيديوهات)

منذ 10 ساعات

موقع القصف الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة

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غزة: استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، فجر الاثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة شمال القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، بينها قناة الأقصى، أن “الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة بحق النازحين في مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج في مدينة غزة”.

وأضافت أن “عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي بلغ 25 شهيدا، إضافة إلى إصابات عديدة نتيجة الحرائق التي اشتعلت بالخيام”.

وأوضحت أن “جثثا متفحمة وصرخات نازحين تشتعل النيران في أجسادهم تعالت من مكان القصف..”.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة من الحرائق المشتعلة بخيم المدرسة عددا كبيرا من الأطفال الشهداء والمصابين، وآخرين يحاولون النجاة من النيران المحيطة بهم.

وعلى مدار نحو 20 شهرا من الإبادة في غزة استهدفت إسرائيل العشرات من مراكز الإيواء وبينها مدارس وجامعات وساحات مستشفيات ومناطق صنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنها آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

وفي 6 مايو/ أيار الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد مراكز الإيواء والنزوح المستهدفة من جيش الاحتلال إلى 234، منذ بدئه حرب الإبادة الجماعية.

 من جانب آخر، استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، مساء الأحد، جراء قصف شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، إثر استهداف طائرات الاحتلال لبناية سكنية في شارع الثورة، غرب مدينة غزة.

وأضافت أن طفلًا استُشهد، وأصيب أربعة من أفراد أسرته، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية لخيمة نازحين في بني سهيلا، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)

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  1. يقول تويتي:
    مايو 25, 2025 الساعة 11:55 م

    لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد. إنها المأساة ولا مبرر لها، إنه الاحتيال مرة أخرى انه الذهول من وحشية الإنسان. خافوا من الله عز وجل.

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  2. يقول صحفي استقصائي:
    مايو 26, 2025 الساعة 8:20 ص

    إبادة أمريكية إسرائيلية جماعية على مدينة غزة

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  3. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    مايو 26, 2025 الساعة 9:24 ص

    لكم الله ياشعب فلسطين. رغم هذا الإجرام الوحشي المتواصل منذ ١٩ شهراً ومازال العالم كله والدول العربية خاصةً تتحرك فقط بخطوات صغيرة، بينما نتنياهو المجرم الفاشي الفاسد يتعنت بحماقة قل مثيلها في التاريخ، متى يدرك هذا العالم أنه يجب وضح حد لحماقته وتعنته وإجرامه البشع بقرارات لها القدرة للتأثير عليه وعلى حكومة الإحتلال الفاشية المتطرفة. لكم الله ياشعب فلسطين.

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