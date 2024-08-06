استشهاد 6 لبنانيين في قصف إسرائيلي على بلدات جنوبية

بيروت: ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة ميفدون جنوبي لبنان، الثلاثاء، إلى 5، فيما جرح اثنان بقصف مماثل على بلدتي الخيام والوزاني، بينهم طفل، فيما استشهد سادس في قصف على أطراف بلدة العديسة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن عدد الشهداء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في بلدة ميفدون جنوب لبنان، ارتفع إلى خمسة.

وأضافت أن “العمل مستمر لرفع الأنقاض وإزالة الركام”.

وأكّد مصدر أمني لبناني أن أربعة من الضحايا هم “مقاتلون في حزب الله”.

🔴 عاجل | وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد ٤ أشخاص في غارة “إسرائيلية” على بلدة مفيدون جنوبي لبنان pic.twitter.com/oP1VCtYeLE — قناة المنار (@TVManar1) August 6, 2024

وأسفرت غارة إسرائيلية أخرى على أطراف بلدة العديسة الثلاثاء عن “استشهاد شخص” وفق وزارة الصحة، وأكّد مصدر أمني أنه مقاتل في حزب الله الذي نعاه لاحقاً.

وفي بيان منفصل، أشارت الوزارة إلى أن “القصف المدفعي المعادي (الإسرائيلي) على بلدة الوزاني أدى إلى إصابة طفل (13 عاما) بجروح متوسطة”.

وسبق أن ذكرت الوزارة في بيانها السابق، أن غارة أخرى شنتها الطائرات الإسرائيلية على بلدة الخيام أدت إلى إصابة شخص بجروح.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلا من طابقين في حارة النادي ببلدة ميفدون، بينما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة أخرى على بلدة الخيام بصاروخين.

وأشارت إلى أن بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان تعرضت لقصف مدفعي متقطع من قبل الجيش الإسرائيلي.

(وكالات)