استشهاد 4 مسعفين فلسطينيين في القصف الإسرائيلي بغزة- (فيديو)

غزة: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد 4 مسعفين فلسطينيين الأربعاء، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي”استهدفت بشكل مباشر مركبة إسعاف تابعة لها في منطقة أبراج الندى بمحافظة شمال غزة”.

وأشار البيان إلى أن القصف “أدى إلى استشهاد مسعفين هم: خليل الشريف، ويسري المصري، وأحمد دهمان”.

وفي بيان لاحق قالت الجمعية: “استشهاد المسعف حاتم عوض أثناء أدائه واجبه الإنساني وبعد الحصول على ضوء أخضر للتوجه للمكان في معبر كارني شرق محافظة غزة” دون تفاصيل أخرى.

فيما لم يصدر تعليق فوري من سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف سيارة الإسعاف.



وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(وكالات)