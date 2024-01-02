استشهاد 4156 طالبا فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ 7 أكتوبر

رام الله: استشهد 4156 طالبا فلسطينيا وأصيب 7818 بجروح منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وفق مصدر رسمي.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان، إن 4156 طالبا استشهدوا وأصيب 7818 بجروح منذ 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن “من بين الشهداء، 4119 شهيدا و7536 جريحا في قطاع غزة، فيما استُشهد 37 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85 بالضفة الغربية”.

الوزارة أوضحت أن “221 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 703 بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب خمسة بجروح واعتُقل أكثر من 71 في الضفة”.

وبيّن البيان أن “278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة ما أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب”.

وقالت الوزارة إن “الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90 بالمئة من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29 بالمئة من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها مراكز للإيواء في قطاع غزة”.

(الأناضول)