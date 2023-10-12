الطيران الإسرائيلي يرتكب مجازر بحق عائلات فلسطينية كاملة في غزة- (صور وفيديو)

غزة: استشهد 14 فردا من عائلة فلسطينية واحدة، الخميس، جراء قصف إسرائيلي على منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مصدر طبي إن طواقم الإسعاف نقلت 14 فلسطينيا من منزل لعائلة العزايزة في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وذكر المصدر أن هناك أفرادا تحت الأنقاض لم يتم التمكن من الوصول إليهم بعد.

وأفاد مراسلون، نقلا عن شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي دمر المنزل بشكل كامل، وتسبب بأضرار بالمنازل المجاورة والبنية التحتية.

وذكروا أن طواقم الدفاع المدني والعاملون الصحيون يقومون بإزالة الركام لإنقاذ من تبقى بالداخل (لم يحدد عددهم).

محزرة عائلة العزايزة قبل قليل في دير البلح #Gaza_under_attack https://t.co/UtjeC6Ud9j — Sh. A. (@shiry8021) October 12, 2023

محاولات الإنقاذ في القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة العزايزة في دير البلح. وفق تقارير أولية 25 قتيل عللى الأقل، جنوب قطاع غزة، تصوير: خالد العزايزة (بتسيلم)، 12.10.23 pic.twitter.com/kDfRFDgipF — B’Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) October 12, 2023

وفي وقت سابق الخميس، استشهد 9 أفراد من عائلة البشيتي (الوالدان و7 أبناء)، بقصف استهدف منزلهم، الواقع في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وقبل ذلك، أُعلن عن استشهاد 44 فردا من عائلة فلسطينية واحدة بعد استهداف طائرات حربية بعدة صواريخ منزل عائلة شهاب على أطراف شمال قطاع غزة. وأظهرت قائمة بأسماء الشهداء أن غالبيتهم من النساء والأطفال. ويبلغ أصغر الشهداء عامين وأكبرهم 56 عاما.

ودمرت الغارة الإسرائيلية المنزل الذي كان مكونا من عدة طوابق فوق رؤوس ساكنيه من دون سابق إنذار.

ووصف مسؤولون صحيون وعمال إنقاذ ما جرى بحق العائلة بأنه “مجزرة مروعة”.

وتضررت عدة منازل مجاورة للمنزل المستهدف بشدة وأصيب عدد من سكانها.

🔴 بالأمس انتهت عائله شهاب المكونه من 44 شخص واعمارهم تتراوح بين 2-79 عام، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم الليلة الماضية في قطاع غزة… من ضمن ال 44 كانوا 13 طفل وهذه قائمة باسماء افراد العائلة،

دعواتكم لهم الله يرحمهم يارب pic.twitter.com/YNBleTu4bG — TRAVIS | تراڤس (@irode0) October 12, 2023

بموازاة ذلك، انتشل عمال إنقاذ 19 من الشهداء من تحت ركام منزل في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.

ويعتقد أن هجمات الاحتلال منذ صباح اليوم هي الأكثر دموية منذ إعلانها الحرب على قطاع غزة يوم السبت الماضي إثر هجوم غير مسبوق أطلقته حركة حماس تحت أسم طوفان الأقصى.

ووثقت مؤسسات حقوقية شن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3500 غارة على قطاع غزة منذ يوم السبت أدت إلى تدمير 1690 مبنى سكنيا وتضرر 14200 مبنى آخر بشكل بالغ وجزئي، بينما تم تدمير 45 مقرا حكوميا.

كما ألحقت هجمات الاحتلال دماراً بما لا يقل عن 69 مدرسة، و97 منشأة صناعية، و49 مقرا إعلاميا، فضلا عن هدم 12 مسجدا، وإلحاق دمار بعشرات المساجد والكنائس الأثرية القديمة.

ويقول المسؤولون الطبيون في غزة إن المستشفيات اقتربت رسميا من “الانهيار التام”، حيث تكافح للتعامل مع العدد الكبير من المرضى الجرحى، ونفاد المياه وتوقف الخدمات بسبب نقص الكهرباء.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المستشفيات في غزة “تواجه خطر التحول إلى المشارح” مع فقدانها لطاقتها وسط تصاعد العنف وفي أعقاب الحصار الإسرائيلي للقطاع.

(وكالات)