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استشهاد 46 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

6 - أبريل - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى “33 ألفا و137 شهيدا و75 ألفا و815 مصابا “.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33137 شهيدا و75815 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و65 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأوضحت أنه “ما زال عدد من الضحايا حت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 6, 2024 الساعة 1:54 م

    يبدو أن النتن ياهو لم يستمع لأوامر بايدن عجوز البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي وهو ماض مع جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان في حصد أرواح الفلسطينيين هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم يا عصابة الشر الصهيونية التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸✌️🚀🚀🚀🚀🪂

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 6, 2024 الساعة 2:18 م

    يا للعار يا للعار عص بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور، تتحدى قرار وقف إطلاق النار الصادر عن ما يسمى اعتباطا الأمم المتحدة الأمريكية يا عينيا ✌️🇵🇸🤔✌️

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