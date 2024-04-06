استشهاد 46 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى “33 ألفا و137 شهيدا و75 ألفا و815 مصابا “.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33137 شهيدا و75815 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة: نستقبل يوميا عشرات الشهداء والجرحى والمستشفى ممتلئ، ونفتقر للمستلزمات الطبية والأدوية والوقود، ونناشد فتح المعابر والسماح بنقل الجرحى للعلاج في الخارج#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/4EhtqonohY — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 6, 2024

وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و65 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأوضحت أنه “ما زال عدد من الضحايا حت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم”.

"ابني استشهد حرقا".. الفلسطينية شيماء تروي تفاصيل إصابة عائلتها في قصف على جباليا#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/xK8GPfYQHx — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 6, 2024

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

على أنقاض منزلهم.. عائلة فلسطينية تحوّل مظلات المساعدات التي تسقطها الطائرات إلى خيمة تؤويهم بعد تدمير الاحتلال منزلهم شمال قطاع غزة pic.twitter.com/zLKqb57kKb — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 6, 2024

هؤلاء هم أطفال شمال غزّة 💔 pic.twitter.com/1Zupu1tdQb — Dr. Zaid Alsalman (@ZaidAlsalman6) April 6, 2024

(الأناضول)