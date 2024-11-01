سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد 47 فلسطينياً الليلة الماضية في غارات إسرائيلية وسط غزة

1 - نوفمبر - 2024

يدفنون ضحية قصف إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا. 31 أكتوبر 2024. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، أن 47 فلسطينياً استشهدوا، وأصيب عشرات آخرون، الليلة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء، في غارات إسرائيلية على دير البلح والنصيرات والزوايدة، بوسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية وصول 47 شهيداً إلى مستشفى “شهداء الأقصى” في دير البلح، إضافة لعشرات الإصابات، عقب قصف إسرائيلي على عدة مناطق ومنازل في دير البلح والنصيرات والزوايدة.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مراسلها ومصادر محلية أن غالبية الشهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي لعدة منازل في النصيرات يستضيف سكانها أقاربهم من مناطق أخرى، حيث قصفت قوات الاحتلال المنازل أول مرة، وبعد أن هرع الناس للمساعدة وتفقّد آثار القصف، قصفتهم مرة أخرى.

وأشارت الوكالة إلى مقطع فيديو يُظهِر فتى ينهار بالبكاء وهو يحتضن والدته الشهيدة في مستشفى “شهداء الأقصى”، التي ارتقت في القصف الأخير على وسط قطاع غزة، ويحاول بعض المتواجدين في المكان مواساته وتهدئته، فيما تحمل سيدة مسنّة طفلاً رضيعاً في حضنها.

(وكالات)

  1. يقول عبد المجيد فرنسا:
    نوفمبر 1, 2024 الساعة 8:04 ص

    نعم ارتقوا الى جنان الرحمان إن شاءالله.
    أما نحن المتخاذلون و المتفرجون، فالويل لنا من حساب شديد .

  2. يقول إبن آكسيل:
    نوفمبر 1, 2024 الساعة 8:16 ص

    جنون الصهاينة أعماهم عن حقيقة ثابتة ….عدد الشهداء سيخلف أضعفه من المقاومين لهم …. لا مستقبل لهم على أرض فلسطين مهما زيفوا التاريخ ….

  3. يقول الصحفي اسعد امبية ابوقيلة:
    نوفمبر 1, 2024 الساعة 8:52 ص

    تغطية خاصة :
    الصحفي اسعد ابوقيلة بقيادة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون و برعاية مصر وتونس والإمارات ينطلق مؤتمر الجزائر الدولي للسلام حول ليبيا في الجزائر ومحمد المنفي يصل الجزائر وزيارات مرتقبة للجزائر للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب واسامة حماد رئيس الحكومة الليبية وعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي وعدد من اعضاء المجلس الأعلى للدولة
    و مجموعة العمل الدولية تدعو الليبيين الي حل سياسي وإجراء الانتخابات في أسرع وقت

    https://sanaanews.net/news-99710.htm

