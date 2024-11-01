استشهاد 47 فلسطينياً الليلة الماضية في غارات إسرائيلية وسط غزة

يدفنون ضحية قصف إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا. 31 أكتوبر 2024. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، أن 47 فلسطينياً استشهدوا، وأصيب عشرات آخرون، الليلة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء، في غارات إسرائيلية على دير البلح والنصيرات والزوايدة، بوسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية وصول 47 شهيداً إلى مستشفى “شهداء الأقصى” في دير البلح، إضافة لعشرات الإصابات، عقب قصف إسرائيلي على عدة مناطق ومنازل في دير البلح والنصيرات والزوايدة.

لم يعد ثمة أمكنة .. حتى في ثلاجات الموتى. إمتلاء ثلاجة الموتى في مستشفى شهداء الأقصى بعد مجازر الليلة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.. pic.twitter.com/oi5SyFBdI5 — Dima Halwani (@DimaHalwani) November 1, 2024

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مراسلها ومصادر محلية أن غالبية الشهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي لعدة منازل في النصيرات يستضيف سكانها أقاربهم من مناطق أخرى، حيث قصفت قوات الاحتلال المنازل أول مرة، وبعد أن هرع الناس للمساعدة وتفقّد آثار القصف، قصفتهم مرة أخرى.

وأشارت الوكالة إلى مقطع فيديو يُظهِر فتى ينهار بالبكاء وهو يحتضن والدته الشهيدة في مستشفى “شهداء الأقصى”، التي ارتقت في القصف الأخير على وسط قطاع غزة، ويحاول بعض المتواجدين في المكان مواساته وتهدئته، فيما تحمل سيدة مسنّة طفلاً رضيعاً في حضنها.

(وكالات)