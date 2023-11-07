استشهاد 48 صحافيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الصحافيين الذين استشهدوا بالحرب الإسرائيلية على غزة إلى 48 صحافيا.

وقال المكتب في بيان: “استشهاد الصحافي العامل بإذاعة الأقصى يحيى أبو منيعة يرفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 48 منذ بداية العدوان” في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

واستشهد أبو منيعة بغارة إسرائيلية على مدينة غزة، الثلاثاء، بحسب إذاعة صوت الأقصى.

وقالت الإذاعة في بيان: “ننعي الزميل الصحافي يحيى أبو منيعة الذي استشهد في القصف الصهيوني على مدينة غزة”.

🔴المكتب الإعلامي الحكومي في غـzة: بارتقاء الزميل الصحفي يحيى أبو منيعة، العامل في إذاعة الأقصى، يرتفع عدد الشـhـداء الصحفيين إلى 48 منذ بداية العـ.ـدوان pic.twitter.com/3tnUtk1Tnp — Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) November 7, 2023

وعقب بيان المكتب الحكومي في غزة، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” استشهاد الصحافي لديها محمد أبو حصيرة وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم غربي مدينة غزة.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة “ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 10 آلاف و22 شهيدا، وما يزيد 25 ألف مصاب”.

عاجل | وفا: استشهاد الصحفي في الوكالة محمد أبو حصيرة وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم غربي غزة pic.twitter.com/8KZxryD2FL — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 7, 2023

(الأناضول)