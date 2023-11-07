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استشهاد 48 صحافيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة

منذ دقيقة واحدة

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غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الصحافيين الذين استشهدوا بالحرب الإسرائيلية على غزة إلى 48 صحافيا.
وقال المكتب في بيان: “استشهاد الصحافي العامل بإذاعة الأقصى يحيى أبو منيعة يرفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 48 منذ بداية العدوان” في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
واستشهد أبو منيعة بغارة إسرائيلية على مدينة غزة، الثلاثاء، بحسب إذاعة صوت الأقصى.
وقالت الإذاعة في بيان: “ننعي الزميل الصحافي يحيى أبو منيعة الذي استشهد في القصف الصهيوني على مدينة غزة”.

وعقب بيان المكتب الحكومي في غزة، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” استشهاد الصحافي لديها محمد أبو حصيرة وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم غربي مدينة غزة.
والإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة “ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 10 آلاف و22 شهيدا، وما يزيد 25 ألف مصاب”.

 

(الأناضول)

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