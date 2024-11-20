استشهاد 5 أشخاص بغارتين إسرائيليتين على بلدتين جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأربعاء، استشهاد 5 أشخاص بغارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتين في قضاء صور جنوبي البلاد.

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة في بيان، إن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص”.

وأضافت: “كما أدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة القليلة إلى استشهاد شخص”.

وفي السياق، أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية، باندلاع اشتباكات عنيفة ومحاولات توغل إسرائيلية من جهة أطراف بلدة علما الشعب نحو بلدتي شمع والبياضة جنوبي لبنان، وذلك تزامنا مع كلمة مصورة لأمين عام حزب الله، نعيم قاسم.

وقالت الوكالة اللبنانية إن “مناطق وادي حامول واللبونة في الناقورة (جنوب) تتعرض لغارات اسرائيلية، بالتزامن مع قصف مدفعي وفوسفوري”.

وأشارت الوكالة إلى أن “أصوات الرشاشات والقذائف الصاروخية تسمع في مناطق شمع ومجدل زون والبياضة (جنوب)، جراء الاشتباكات بين مقاتلي المقاومة وفرقتين للعدو الاسرائيلي كانتا تحاولان التقدم والتوغل من محوري طير حرفا مجدل زون ومحور عين الزرقا في أطراف علما نحو شمع والبياضة، حيث تدور اشتباكات عنيفة هناك، تحت غطاء جوي ومدفعي معاد (إسرائيلي)”.

يأتي ذلك على ضوء زيارة يجريها المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين للبنان منذ أمس، رغم الدعم المطلق الذي تقدمه بلاده لتل أبيب في حرب الإبادة بغزة، ومن المقرر أن يتوجه الليلة إلى إسرائيل، في مسعى للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي العدوان الذي تشنه تل أبيب على لبنان.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 148 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و544 شهيدا و15 ألفا و36 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الثلاثاء.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

(الأناضول)