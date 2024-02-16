استشهاد 5 عناصر من حركة أمل وحزب الله في مواجهات مع إسرائيل

بيروت: أعلنت “حركة أمل” و”حزب الله”، الجمعة، استشهاد 5 من عناصرهما في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

ونعت “حركة أمل” في بيان: “علي حسن عيسى من بلدة جبشيت (مواليد 1971)، ومحمد حسين سعيد من بلدة القصيبة (مواليد 1995)، وقاسم نزار برو من بلدة الشرقية (مواليد 1996)”.

وقالت الحركة إن عناصرها “استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب”.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن “3 عناصر سقطوا في غارة معادية على منزل في بلدة القنطرة جنوب لبنان خلال منتصف الليلة (الخميس/ صباح الجمعة)”.

من جهته، أعلن “حزب الله” عن استشهاد عنصرين له في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

ونعى الحزب في بيان، “مصطفى خضر قصير مواليد عام 1991، من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، ومحمد علي درويش “مهدي” مواليد عام 1995، من بلدة صربين في جنوب لبنان”.

وقال الحزب إن عنصريه “ارتقيا شهداء على طريق القدس”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وبهذا الإعلان يرتفع عدد شهداء “حركة أمل” (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري) إلى 11، بينما ارتفع عدد شهداء “حزب الله” إلى 202 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع بدء المواجهات في جنوب لبنان.

(الأناضول)