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استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة بالضفة الغربية- (فيديوهات)

8 - ديسمبر - 2023

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طوباس: استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة للاجئين، قرب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن هناك “6 شهداء في مخيم الفارعة قرب طوباس”.
وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 271، بينما وصل عدد الإصابات إلى 3250.

بدورها أفادت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” في بيان منفصل، بأن طواقمها تتعامل مع عدد من الإصابات في مخيم الفارعة، بينها “حالة خطيرة”، كما “يعرقل” الجيش الإسرائيلي الطواقم من العمل في المخيم.

وأشارت الجمعية إلى أن “الطواقم تجري محاولة إنعاش قلب ورئتين لأحد المصابين”.
وقال شهود عيان إن “قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت مخيم الفارعة، وشرعت في عملية مداهمة منازل فلسطينية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين”.
وبيّن الشهود أن “القوات استخدمت الرصاص الحي، ودفعت بقوات معززة إلى المخيم”.

 

(الأناضول)

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