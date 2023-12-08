استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة بالضفة الغربية- (فيديوهات)

طوباس: استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة للاجئين، قرب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن هناك “6 شهداء في مخيم الفارعة قرب طوباس”.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 271، بينما وصل عدد الإصابات إلى 3250.

تغطية صحفية: ارتقاء 5 فلسطينيين حتى اللحظة في مخيم الفارعة بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال صباح اليوم pic.twitter.com/x3rywJWfgt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 8, 2023

بدورها أفادت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” في بيان منفصل، بأن طواقمها تتعامل مع عدد من الإصابات في مخيم الفارعة، بينها “حالة خطيرة”، كما “يعرقل” الجيش الإسرائيلي الطواقم من العمل في المخيم.

وأشارت الجمعية إلى أن “الطواقم تجري محاولة إنعاش قلب ورئتين لأحد المصابين”.

وقال شهود عيان إن “قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت مخيم الفارعة، وشرعت في عملية مداهمة منازل فلسطينية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين”.

وبيّن الشهود أن “القوات استخدمت الرصاص الحي، ودفعت بقوات معززة إلى المخيم”.

#شاهد | من داخل المستشفى التركي بطوباس عقب الإعلان عن ارتقاء (5) شهداء برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة pic.twitter.com/AWxRLkcyXe — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 8, 2023

قوات الاحتلال تحاول منع مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم الفارعة pic.twitter.com/DDFvirZ2rE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2023

تغطية صحفية: تشييع أحد الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة. pic.twitter.com/WrFgeoWNNT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 8, 2023

(الأناضول)