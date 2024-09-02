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استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي أمام مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا- (فيديو) 

منذ ساعة واحدة

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غزة: استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين أمام مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال محمود بصل، متحدث جهاز الدفاع المدني بغزة، في بيان: “5 شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مجموعة مواطنين أمام مدرسة الفاخورة في جباليا”.

وقال مصدر ميداني إن “القصف استهدف نقطة لبيع الخبز الجاهز شمالي القطاع”.

من جانب آخر، أصيب فلسطينيون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الأنقح في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وفق بيان آخر لبصل لم يذكر عددا محددا.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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