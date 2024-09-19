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شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة- (صور وفيديو)

19 - سبتمبر - 2024

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غزة:  استشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارت شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن باستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الشيخ في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصف منزلا لعائلة أبو ربيع في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وما زالت طواقم الإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج إيلياء في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وفي وقت سابق،  استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا بالنازحين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، في بيان: “استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر (لم يحدده) بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بجباليا”.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة “عزام” يتكون من عدة طوابق، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل واستشهاد وإصابة من كان داخله.

وأوضح الشهود أن المنزل كان يضم نازحين بينهم نساء وأطفال، وأن طواقم الدفاع المدني والطوارئ تعمل على البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    سبتمبر 19, 2024 الساعة 5:38 م

    نفس الاستراتيجية منذ 76 سنة :احسن دفاع الهجوم …! و جريمة تغطي على ما قبلها …! لم يعد احد يتحدث عن هنية او شكر …! الناس منشغلون بارادة صهيونية بالتفجيرات …! لكن حسابات الصهاينة المجانين فاشلة و مصيرهم حتما الزوال من على ارض فلسطين …! هاته القناعة تكفي لتدميرهم معنويا ثم ماديا …!

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  2. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 19, 2024 الساعة 5:50 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء غزة العزة و الصمود، اللهم تقبلهم بقبول حسن ✌️🇵🇸🌴🤲🌴

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