شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة- (صور وفيديو)

غزة: استشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارت شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن باستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الشيخ في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصف منزلا لعائلة أبو ربيع في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وما زالت طواقم الإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج إيلياء في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وفي وقت سابق، استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا بالنازحين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، في بيان: “استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر (لم يحدده) بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بجباليا”.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة “عزام” يتكون من عدة طوابق، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل واستشهاد وإصابة من كان داخله.

وأوضح الشهود أن المنزل كان يضم نازحين بينهم نساء وأطفال، وأن طواقم الدفاع المدني والطوارئ تعمل على البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

طيران الاحتلال يستهدف منزل عائلة عزام أثناء تحضيرهم الخبز في مخيم جباليا. pic.twitter.com/cweuICIXxf — خبرني – khaberni (@khaberni) September 19, 2024

تغطية صحفية: “خبز مجبول بالدماء”.. ارتقت أم أحمد عزام وعدد من أفراد عائلتها وهي تعد الطعام داخل منزلها في جباليا شمال غزة. pic.twitter.com/NukKmNZ8Ie — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 19, 2024

استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح جراء استهداف إسرائيلي لمنزل في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/reL0RLaTRN — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) September 19, 2024

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)