سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيل تواصل حرب الإبادة في قطاع غزة.. شهداء ومصابون إثر غارات على المنازل- (فيديوهات)

21 - مارس - 2025

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غزة: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، غارات استهدفت مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، أسفرت عن عدة شهداء وإصابات.

ولقي 6 أطفال حتفهم وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الجرو، في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

واستشهدت أم وابنتها وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا لجأوا إليه قرب معصرة بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، بينهم خطيرة، إثر استهداف إسرائيل لمجموعة من المواطنين شمال المغراقة بصاروخ من طائرة استطلاع، نقلوا على إثرها إلى مستشفى العودة وسط قطاع غزة.

كذلك، أصيب شاب من ذوي الإعاقة بجروح، إثر إطلاق قناصة الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه، في قرية المغراقة.

ونفذت مقاتلات إسرائيلية غارة عنيفة على منزل مخلى من السكان قرب مستشفى اليمن السعيد وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مخلفة عددا من الإصابات بين المارة في المكان.

وبحسب الشهود، فإن الغارة الإسرائيلية أدت إلى تدمير المنزل المستهدف بشكل كامل، كما خلفت دماراً واسعاً في البيوت والمنشآت المجاورة.

ووفق مصادر طبية، تم نقل عدد من الإصابات إحداها بحال الخطر، إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، من جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وفي حي الشعف شرقي مدينة غزة، شن الجيش الإسرائيلي غارة على منزل مخلى سابقا لعائلة عبد العال.

ولاحقا، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في شارع المنشية ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأسفرت الغارة، بحسب شهود عيان، عن تدمير المنزل بشكل كامل ودمار واسع في المنطقة المحيطة.

وفيما أُخلي المنزل مسبقاً من السكان، لم يبلغ عن وقوع إصابات.

(وكالات)

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  1. يقول المقاومة حل:
    مارس 21, 2025 الساعة 1:42 م

    اين فلسطينيي الضفة، لماذا لا تندلع انتفاضة، ماذا حدث لكم، تتركون اخوتكم يقتلون و لا تتحركون، الاقرب فالاقرب، عندما يتحرك الاقربون فستكون شرارة لباقي البلدان المحسوبة على الاسلام و المسلمين.

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    1. يقول من الضفة:
      مارس 21, 2025 الساعة 2:33 م

      لا داعي للمزايدة ، ، اذا كنت فلسطينيا وإذا كان الأمر يتعلق بفلسطين والفلسطينيين أين ما كانوا فإن الحديث عن الضفة لا يعدو كونه مزايدات فارغة وانتهازية سياسية

    2. يقول يوسف:
      مارس 21, 2025 الساعة 3:50 م

      يا اخي ( من الضفة) . من الواضح انك من السلطة او فتح للصميم. طبعا في سؤال اين فلسطيني الضفة. يعني بصراحة اليمينيين طلعوا اخوان لفلسطيني غزة اكثر من اهل الضفة . وبعدين وين الم,زايدة والا بتنتظروا اهل كثر والأردن ولبنان يطلعوا وانتو في تعاون امني مع اسرائيل

  2. يقول بشير:
    مارس 21, 2025 الساعة 7:24 م

    لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد. ما شبعتوا قتال ودمار وسفك الدماء. يكفي صراخ وبكاء! الناس تعبت وبدها تعيش . لا مستقبل مشرق في الأفق للشرق الأوسط. الطرفين يكرهون البعض. يا للمصيبة!!.

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    1. يقول يوسف:
      مارس 21, 2025 الساعة 7:56 م

      الطرفين بكرهوا بعض.. انت بتساوي بين الاسرائيليين والفلسطينيين

  3. يقول qoraish:
    مارس 21, 2025 الساعة 8:04 م

    متى ستتحرك الدول الاسلامية وتوقف هذه المجزرة؟
    عندما لا يفعل الناس الطيبون شيئا، ينتصر الشر!

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  4. يقول خالد مصطفى الجزائر:
    مارس 21, 2025 الساعة 11:44 م

    لا حول ولا قوة إلا بالله شعب يعتدى عليه ويقتل ليل نهار ,وكأن شيئا لم يحدث ,أين الحكام العرب ,أين الدول العربية ,أين المسلمون ,لقد أرعبهم الغرب ,وأرعبتهم أمريكا ,لعنة الله على القوم الظالمين.

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  5. يقول كريم علي:
    مارس 22, 2025 الساعة 6:07 ص

    نتمنى من مصر والسعودية اتخاذ موقف حاسم وجاد وقيادة باقي العرب والمسلمين.
    صحيح ان لها علاقات فوق الممتازة مع الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة اجرمت في حق فلسطين وذبحت امام ناظرنا عشرات الالاف من الابرياء نراهم في الاكفان البيضاء على ارض وشوارع المستشفيات والدماء تنضح منها.
    ماهذا، كيف نقبل؟ اي سياسة واي منطق واي تحالف واي مصلحة اقتصادية او علاقات دبلوماسية او شخصية تعمي ابصارنا لمشاهدة حقيقة ما يحدث في فلسطين المحتلة؟ كيف نقبل استمرار هذا الظلم لعرب ومسلمين وقد منحنا الله كل الادوات اللازمة لايقاف ذلك كيف نأوم بالحرم ونقرا القران نصدح بالتكبير بالحرم ونحج ونعتمر وهذا الذبح والاحتلال يحدث امام اعيننا منذ عشرات السنين،،
    في السياسة والشرع والاخلاق الصمت مدان ومحسوب علينا في الدنيا والاخره،،،، لا بل والانكى اننا نستثمر مئات المليارات ولعشرات السنين في بلاد ذلك المعتدي الاثيم.فعلا شيء اغرب من الخيال ما نراه من مواقف وصمت مخزي في ظل قدرات كبيرة لكنها مجمدة، لكن سنن الكون التي وردت في القران تعلمنا ان نهاية مثل افعالنا ستكون وخيمة علينا، وستخر فوق رؤوسنا من القواعد.

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