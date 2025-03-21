إسرائيل تواصل حرب الإبادة في قطاع غزة.. شهداء ومصابون إثر غارات على المنازل- (فيديوهات)

غزة: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، غارات استهدفت مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، أسفرت عن عدة شهداء وإصابات.

ولقي 6 أطفال حتفهم وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الجرو، في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

بنك أهداف الاحتلال منذ بداية الحرب… شهداء أطفال وصلوا مستشفى المعمداني جراء قصف جوي استهدف شقة سكنية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة pic.twitter.com/E0vcHTNtRA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 21, 2025

عبر دراجة هوائية.. شاب ينقل شهيدة طفلة قتلها الاحتلال قبل قليل إثر قصف شقة سكنية في حي التفاح بمدينة غزة. pic.twitter.com/6FWuqwyRlx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 21, 2025

“لا تشفع لهم يا رسول الله، للصامتين المتفرجين”.. صرخات شاب بعد قتل الاحتلال عدداً من الأطفال بقصف منزل في حي التفاح بغزة. pic.twitter.com/KcjGTf1uKU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 21, 2025

واستشهدت أم وابنتها وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا لجأوا إليه قرب معصرة بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.

مقطع فيديو يظهر آثار غارة جوية إسرائيلية على بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. من الواضح أن الحفرة ناتجة عن استخدام ذخائر ثقيلة جدًا: قنابل خارقة للتحصينات. pic.twitter.com/aJ3qGEaz0q — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) March 21, 2025

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، بينهم خطيرة، إثر استهداف إسرائيل لمجموعة من المواطنين شمال المغراقة بصاروخ من طائرة استطلاع، نقلوا على إثرها إلى مستشفى العودة وسط قطاع غزة.

كذلك، أصيب شاب من ذوي الإعاقة بجروح، إثر إطلاق قناصة الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه، في قرية المغراقة.

كيف تفطر غزَّة؟!#فيديو| قصفٌ متواصل واستهدافاتٌ صهيونية على مدار الساعة، وغاراتٌ مكثفة خلال ساعات الإفطار والسحور pic.twitter.com/rA5Agz50dy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 21, 2025

“بآيات الصَّبر والاحتساب”#شاهد| أم تحتضن جثمان طفلها الذي استشهد في قصف الاحتلال على مدينة غزة pic.twitter.com/4fYFSxvvxu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 21, 2025

ونفذت مقاتلات إسرائيلية غارة عنيفة على منزل مخلى من السكان قرب مستشفى اليمن السعيد وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مخلفة عددا من الإصابات بين المارة في المكان.

وبحسب الشهود، فإن الغارة الإسرائيلية أدت إلى تدمير المنزل المستهدف بشكل كامل، كما خلفت دماراً واسعاً في البيوت والمنشآت المجاورة.

ووفق مصادر طبية، تم نقل عدد من الإصابات إحداها بحال الخطر، إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، من جراء الاستهداف الإسرائيلي.

📹 لحظات نسف جيش الاحتلال مربع سكن خلف مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة قبل قليل#غزة_تُباد pic.twitter.com/P4vclnujQa — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) March 21, 2025

وفي حي الشعف شرقي مدينة غزة، شن الجيش الإسرائيلي غارة على منزل مخلى سابقا لعائلة عبد العال.

ولاحقا، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في شارع المنشية ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأسفرت الغارة، بحسب شهود عيان، عن تدمير المنزل بشكل كامل ودمار واسع في المنطقة المحيطة.

وفيما أُخلي المنزل مسبقاً من السكان، لم يبلغ عن وقوع إصابات.

(وكالات)