الإبادة مستمرة.. استشهاد 6 فلسطينيين بغارتين إسرائيليين على غزة- (فيديو)

غزة: استُشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح، الجمعة، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلا وتجمعا لمواطنين في مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلاً في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأضاف المصدر ذاته باستشهاد 4 فلسطينيين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمواطنين في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين وسط منطقة الكرامة، ما تسبب في استشهاد 4 فلسطينيين على الفور.

👈عدد من الشــهداء والجرحى جراء استهداف في منطقة الشيخ رضوان ومفترق الأمن العام شمال مدينة غزة. pic.twitter.com/vkmMptDeZZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 15, 2024

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد خمسة فلسطينيين في استهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب الدفاع المدني الفلسطيني.

وقال جهاز الدفاع المدني في بيان “تم انتشال جثث خمسة نازحين فلسطينيين جراء استهداف خيمتهم في مواصي خان يونس وعدد من الجرحى تم نقلهم جميعا إلى مستشفى ناصر بالمدينة”.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 43764 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات ويمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

(وكالات)