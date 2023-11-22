سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد 6 فلسطينيين في طولكرم في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة- (صور وفيديوهات)

22 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
2

رام الله: ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ووزارة الصحة الفلسطينية أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون اليوم الأربعاء في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن مسيرة للاحتلال قصفت بصاروخين منزلاً في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن إصابة 3 شبان على الأقل،  بينما قصفت في وقت لاحق تجمعات لمواطنين.

في غضون ذلك، ضربت قوات الاحتلال حصاراً على مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وطوقت آلياته مداخل المستشفى وتواجدت أمامها، ما أعاق وصول المصابين لتلقي العلاج.

كما أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال لاحق سيارات الإسعاف التي كانت تتنقل في مدينة طولكرم وعرقل عملها ومنعها من التحرك بحرية.

وفي تطور لاحق، حاصرت قوات الاحتلال مستشفى الإسراء التخصصي، واقتحمت ساحة طوارئ مستشفى الشهيد ثابت، وفتشت سيارات الإسعاف التي تقل مصابي المخيم.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 22, 2023 الساعة 5:02 ص

    بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو وسفك دماء الفلسطنينيين في الضفة الغربية يا عينيا و غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر يكسر شوكة المحتل اللعين كسرا لا تقوم له بعدها قائمة على أرض فلسطين وما أدراك ما فلسطين قرة العين ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين بإذن رب العالمين 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥

    رد
  2. يقول التفوق العسكري لا يضمن الفوز:
    نوفمبر 22, 2023 الساعة 8:44 ص

    الطائرات المسيرة الإسرائيلية سلاح متطور مثل باقي الأسلحة الإسرائيلية و الأمريكية التي تحصل عليها إسرائيل.

    لكن امتلاك الأسلحة المتطورة لن يضمن أمن إسرائيل أبدا.

    أمن إسرائيل يأتي عن طريق ربط علاقات حسنة مع جيرانها الفلسطينيين.

    رد

أخبار ذات صلة

الصحة الفلسطينية: 487 شهيدا في الضفة خلال 200 يوم
23 - أبريل - 2024
فاقت إجمالي 2022.. إسرائيل تقتل 242 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر
28 - نوفمبر - 2023
جثث متحللة وملقاة في الشوارع.. الهدنة في غزة تكشف عن جرائم مروعة ارتكبها جنود الاحتلال- (فيديوهات وصور)
24 - نوفمبر - 2023
شهيدان في أريحا وطولكرم يرفعان الحصيلة إلى 231
24 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية