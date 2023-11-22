استشهاد 6 فلسطينيين في طولكرم في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة- (صور وفيديوهات)

رام الله: ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ووزارة الصحة الفلسطينية أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون اليوم الأربعاء في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن مسيرة للاحتلال قصفت بصاروخين منزلاً في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن إصابة 3 شبان على الأقل، بينما قصفت في وقت لاحق تجمعات لمواطنين.

في غضون ذلك، ضربت قوات الاحتلال حصاراً على مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وطوقت آلياته مداخل المستشفى وتواجدت أمامها، ما أعاق وصول المصابين لتلقي العلاج.

كما أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال لاحق سيارات الإسعاف التي كانت تتنقل في مدينة طولكرم وعرقل عملها ومنعها من التحرك بحرية.

وفي تطور لاحق، حاصرت قوات الاحتلال مستشفى الإسراء التخصصي، واقتحمت ساحة طوارئ مستشفى الشهيد ثابت، وفتشت سيارات الإسعاف التي تقل مصابي المخيم.

تغطية صحفية: "فيديو آخر.. لحظة اعتقال قوات الاحتــــلال لجريح من مخيم طولكرم من داخل مركبة إسعاف في ساحة مستشفى ثابت ثابت بطولكرم". pic.twitter.com/IqJMLrEORO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2023

عاجل| تغطية صحفية: الشهـــ.ـــداء الذين ارتقوا بعد قصف الاحتــــــلال لمخيم طولكرم، هم رامي الشوملي وعدي الزيات وأحمد سليط ومحمد أبو عنين وبسام الشافعي، ولا يزال جيش الاحتـــــلال يحاصر المخيم". pic.twitter.com/vDzZqfBc68 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2023

#صور قناصة الاحتلال داخل أحد المنازل خلال الاقتحام المستمر منذ ساعات لمخيم طولكرم. pic.twitter.com/yRrSOeDqc4 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 22, 2023

تغطية صحفية: "قوات الاحتــــلال تفجر منزلا خلال اقتحامها المستمر لمخيم طولكرم" . pic.twitter.com/K8m06YGALS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2023

الاحتلال النــ/ـازي رجع تمركز أمام المستشفى بعد ما قصف هدف في مخيم طولكرم

ليمنع المصابين وليعتقلهم

واستشهد مقاوم

كل الليالي واحدة كل الليالي فيها فقد https://t.co/YP7GirOjEE pic.twitter.com/sph2v0YC1t — أ (@uzisall) November 22, 2023

#عاجل | مسيّرة إسرائيلية تقصف بيتا في مخيم طولكرم بصاروخين وتوقع عدة إصابات وقوات الاحتلال تعرقل مركبة إسعاف للوصول إلى الاصابات في طولكرم.#طولكرم #فلسطين_الان pic.twitter.com/IJoHfNGFJg — ابو الباسل // A _s_s_i // (@assi_aroq) November 22, 2023

(وكالات)