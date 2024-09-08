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استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي على شمال غزة

8 - سبتمبر - 2024

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غزة: استشهد خمسة فلسطينيين ، فجر اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي  على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) أن “خمسة مواطنين من عائلة واحدة استشهدوا إثر قصف الاحتلال لمنزل في منطقة العلمي بالمخيم، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان”.

وأشارت إلى “إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها باتجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

( د ب أ )

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  1. يقول علي الصحراوي:
    سبتمبر 8, 2024 الساعة 8:31 ص

    لو حدث هذا في إحدى دول الغرب لأقاموا الدينا ضجيجا وصراخا وعويلا لكن ما دام الضحية فلسطيني فهو رقم عادي ولا حول ولا قوة إلا بالله

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  2. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 8, 2024 الساعة 9:52 ص

    ألا لعنة الله على عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور دون حسيب أو رقيب ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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  3. يقول ابن الاردن:
    سبتمبر 8, 2024 الساعة 10:15 ص

    من الملاحظ ان القتل في غزه هو بالجمله ، وان عائلات بأكملها تختفي ويغلق سجلها المدني
    ويبدو ان مفاوضات وقف أطاق النار وإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين. ، قد وصلت إلى طريق مسدود ، وان الآمال تتضاءل بالوصول إلى اتفاق ، وان العدو يدحرج الكره ويمطمط حتى الانتخابات الامريكيه عله ان يكون ترامب هو الفائز وبذلك يخف كثيرا الضغط الدولي والنقد الأمريكي عن نتينياهو وحكومته ، بل قد تزيد من وتيرة الإبادة والقتل ء؟

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