استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي على شمال غزة

غزة: استشهد خمسة فلسطينيين ، فجر اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) أن “خمسة مواطنين من عائلة واحدة استشهدوا إثر قصف الاحتلال لمنزل في منطقة العلمي بالمخيم، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان”.

وأشارت إلى “إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها باتجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

( د ب أ )