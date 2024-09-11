استشهاد 5 فلسطينيين وإصابات جراء قصف إسرائيلي على طوباس- (صور وفيديوهات)

طوباس – “القدس العربي”:

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين خمسة شهداء من موقع القصف، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، في حين تواصل قوات الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى باقي المصابين في الموقع المستهدف بحسب وكالة وفا.

والشهداء جراء القصف في طوباس هم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عاما).

شـ ـهداء طرباس:

ـ الشهيد قيس صائب صوافطه

ـ الشهيدحموده سعيد صوافطة

ـ الشهيد الشيخ ياسين صوافطة

ـ الشهيد مجد البرهان من مدينه طوباس pic.twitter.com/riu0Xkpjqj — أ.د.سعد الدوسري Prof. Al-Dosari (@saadaldosari21) September 11, 2024

يأتي هذا القصف ضمن حملة تصعيدية شنتها قوات الاحتلال على مدينة طوباس، التي شهدت اقتحاماً واسعاً لأطرافها وأحيائها في الساعات الأولى من الفجر، حيث أعلنت قوات الاحتلال حظر التجوال على المدينة، وانتشرت في المناطق الشمالية منها. وقد رافق هذا الاقتحام تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات على ارتفاعات منخفضة فوق سماء المحافظة.

في خطوة تصعيدية أخرى، قامت قوات الاحتلال بمحاصرة مستشفى طوباس التركي الحكومي في الأطراف الشمالية للمدينة، حيث أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى. كما عززت وجودها العسكري في محيط المدينة، ما أدى إلى تصاعد حالة التوتر بين الأهالي.

وقال محافظ مدينة طوباس أحمد الأسعد، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي فرض منعا للتجوال في المدينة الواقعة شمالي الضفة الغربية، ويحاصر المستشفى الوحيد فيها.

وأضاف الأسعد أن “قوات الاحتلال تحاصر طوباس من الجهات كافة، كما دفعت بتعزيزات عسكرية لعدة أحياء بالمدينة وبلدة طمون الملاصقة”.

وأشار إلى أن “الجيش الإسرائيلي نصب قنّاصة على أسطح عدد من العمارات السكنية، وشرع في عملية تفتيش منازل”.

الاحتلال يقصف محيط مسجد التوحيد بمدينة طوباس ، ويمنع سيارات الإسعاف من الوصول الى الموقع لنقل الإصابات pic.twitter.com/lCiZ7bUykm — خبرني – khaberni (@khaberni) September 11, 2024

وبحسب الأسعد، “شرع الجيش الإسرائيلي بمحاصرة مستشفى طوباس التركي الحكومي في المدينة، في انتهاك صارخ من شأنه إعاقة حركة الطواقم الطبية”.

ولم تقتصر عمليات الاحتلال على مدينة طوباس فقط، فقد أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت لاحق بلدة طمون جنوب شرق طوباس، في إطار ما يبدو أنه عدوان واسع النطاق على المحافظة.

ويأتي هذا القصف والاقتحام ضمن سلسلة من التصعيدات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، والتي شهدت مؤخراً اقتحامات واعتداءات واسعة في مختلف المدن الفلسطينية. ففي مساء أمس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيميها، مما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة.

🔴 عــاجــل..

طيران الاحتلال يشن غارة على موقع بمحافظة طوباس pic.twitter.com/PmASlWEnU1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 11, 2024

(وكالات)