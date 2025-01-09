استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية عنيفة على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية- (فيديوهات)

غزة: استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة “الدبجي” قرب عيادة “الأونروا” غرب دير البلح، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وداعٌ مؤلمٌ لشــــــهيد عبر الهاتف! على صوت مكالمة، يودع فلسطينيٌ في جنوب غزة شقيقه الشهـــــيد في شمال غزة. pic.twitter.com/qFhzvFghTd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 8, 2025

وفي وقت سابق، استشهد مواطن جراء قصف الاحتلال في محيط شارع النصر غرب غزة. كما استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة لمجموعة من المواطنين داخل متنزه البلدية وسط مدينة غزة.

رفع الأعلام الفلسطينية فوق العمارات المدمرة في مدينة غزة pic.twitter.com/56X8bue46s — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 8, 2025

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أصيب أربعة مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلًا في محيط مسجد القبة غرب مدينة خان يونس.

مجازر إسرائيلية لم تتوقف منذ ساعات الصباح على مدينة غزة pic.twitter.com/HfSDDpzn9w — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 8, 2025

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 50 مواطنا على الأقل في غارات الاحتلال على القطاع منذ فجر الأربعاء، 33 منهم شمال القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,936 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)