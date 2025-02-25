استشهاد 59 أسيرا في سجون إسرائيل منذ اندلاع حرب الإبادة

رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، إن 59 أسيرا استشهدوا داخل سجون إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكر أنه “مع ارتقاء الشهيد المعتقل مصعب هنية من غزة، والذي أعلن عن استشهاده الاثنين، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم بعد حرب الإبادة إلى 59 شهيدا”.

ولفت النادي في بيان إلى أن “من بين الشهداء الأسرى، 38 من قطاع غزة”.

واتهم نادي الأسير الفلسطيني السلطات الإسرائيلية “بإخفاء عشرات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة”.

والاثنين، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك “استشهاد المعتقل مصعب هاني هنية (35 عاماً) من غزة، في سجون الاحتلال في 5 يناير/ كانون الثاني 2025”.

وقالت المؤسستان، إن “الشهيد هنية اعتقل من مدينة حمد بمدينة خان يونس بتاريخ 3 مارس/ آذار 2024، ولم يكن يعاني من أية مشاكل صحية تذكر قبل اعتقاله بحسب عائلته”.

ووفق معطيات سابقة لنادي الأسير فإنه “ما يزال هناك أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وهذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزة، حيث يواجه المئات منهم جريمة الإخفاء القسري”.

ومنذ 1967 وحتى نهاية 2022، بلغ عدد حالات الوفاة بين الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل 233، بحسب معطيات سابقة لنادي الأسير الفلسطيني.

(الأناضول)