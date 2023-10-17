استشهاد وإصابة المئات في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي في غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد 300 فلسطيني على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وأفادت الوزارة في بيان باستشهاد “مئتين إلى 300 من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى”، في وسط قطاع غزة، مشيرة الى أن هناك “مئات (..) تحت الأنقاض”.

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لحظة قصف مستشفى المعمداني

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لاتسمحو للاحتلال بتزوير الراوية pic.twitter.com/DK5yemfjry — Sabri | Gaza 🇵🇸 (@sabrifarra24) October 17, 2023

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة: أكثر من 500 ضحية في قصف مستشفى الأهلي المعمداني#فيديو

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وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة المستشفى الواقعة وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف”.

ولفت معروف في تصريح صحافي إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

أكثــر من 200 شهيد في حصيلة أولية نتيجة القصف الذي استهدف مستشفى الأهلي #المعمداني..!

هذه ليست حرب إنها إبادة ومجازر موصوفة!#طوفان_الأقصى#Gaza pic.twitter.com/AHPNnWtPYs — سالم زهران (@salemzahran05) October 17, 2023

تغطية صحفية :”عدد الش/هداء في مجزرة مستشفى المعمداني بغزة مرعب جدا إذ صرحت وزارة الصحة في غزة: 200 ش/هيد على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي المعمداني”#لن_تتكرر_النكبة pic.twitter.com/mgObEiiNv7 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 17, 2023

مئات الشهداء في استهداف مستشفى الأهلي المعمداني في #غزة، حيث كان يتواجد آلاف النازحين قسراً في ساحة المستشفى.. pic.twitter.com/MVjq5OmmT2 — طارق الفرا – فلسطين (@TareqFarra) October 17, 2023

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء ارتفع إلى ثلاثة آلاف مع مواصلة إسرائيل هجماتها منذ السابع من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان “نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 12500 جريح في قطاع غزة، و61 شهيدا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر”.

والثلاثاء أيضا، استشهد ما لا يقل عن 6 أشخاص وجرح العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي آلاف النازحين في مخيم للاجئين بقطاع غزة.

وقال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني في بيان “قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) عندما قُصفت مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين بالمنطقة الوسطى بغزة”.

وتابع “أُصيب العشرات (بمن فيهم موظفو الأونروا)، ولحقت أضرار هيكلية جسيمة بالمدرسة.. ومن المرجح أن تكون الأرقام (الخاصة بالضحايا) أعلى”.

وأفاد لازاريني بأن “المدرسة تعرضت للقصف خلال الغارات الجوية والقصف الجوي الذي شنته القوات الإسرائيلية على غزة”.

ومضى قائلا: “لجأ ما لا يقل عن 4 آلاف شخص إلى مدرسة الأونروا التي تحولت إلى ملجأ، وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه”.

وشدد على أن “هذا أمر مشين، ويظهر مرة أخرى استهتارا صارخا بحياة المدنيين”، مضيفا أنه “لم يعد هناك مكان آمن في غزة بعد الآن، ولا حتى منشآت الأونروا”.

“لم يعد هناك مكان آمن في #غزة بعد الآن، ولا حتى منشآت الأونروا”. وكالة الأونروا تؤكد مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة العشرات جراء قصف طال مدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة. https://t.co/WeLaZoJVUZ — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 17, 2023

ومنذ السابع من الشهر الجاري نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومباني متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

(وكالات)