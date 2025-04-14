استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على خان يونس.. والافراج عن 9 أسرى من غزة بحالة صحية سيئة- (فيديو)

غزة: استشهد 6 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة، الاثنين، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن الإبادة الإسرائيلية منذ 18 شهرا.

وذكرت مصادر طبية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقتله 5 فلسطينيين من عائلة قديح بغارة استهدفت منزلهم فجراً في بلدة خزاعة شرق خان يونس.

وفي نفس البلدة وخلال ساعات الصباح، استشهد فلسطيني سادس وأصيب آخرون بعد استهداف مسيرة إسرائيلية تجمعا لمواطنين مدنيين.

ومن جهة أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال، الاثنين، عن 9 أسرى فلسطينيين من غزة، بعد اعتقالهم من القطاع خلال الإبادة المستمرة منذ 18 شهراً.

ووصل 9 من الأسرى إلى “مستشفى شهداء الأقصى” في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في حالة صحية سيئة جراء التعذيب الذي تعرضوا له بالسجون الإسرائيلية.

وصول 9 أسرى محررين إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/2B9v1eUc3p — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 14, 2025

وأطلقت إسرائيل سراح الأسرى عبر بوابة كيسوفيم، بالسياج الفاصل شرق مدينة خان يونس (جنوب)، ووصلوا عبر مركبات الصليب الأحمر إلى “مستشفى شهداء الأقصى”، فيما تجري الطواقم الطبية الفحوصات اللازمة لهؤلاء الأسرى.

والخميس، أفرجت إسرائيل عن 80 أسيرا فلسطينيا من مختلف مناطق غزة بشكل مفاجئ، في ظروف صحية ونفسية صعبة.

(الأناضول)