مجزرة جديدة.. استشهاد 22 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لخيام النازحين في مستشفى الأقصى ومدرسة المفتي- (صور وفيديو)

غزة: استشهد وأصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين، ليلة الأحد/ الإثنين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح ومدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، جراء استهداف الاحتلال لخيام النازحين داخل المستشفى، مشيرة إلى أن اندلاع النيران في عدد من الخيام جراء قصف الاحتلال.

وأوضح متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، أن هناك أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال لخيام النازحين بالمستشفى.

#صور .. إخماد الحريق الذي اندلع في خيام النازحين بعد قصفها من قبل الاحتلال داخل مستشفى شهـ.ـداء الأقصى وسط القطاع pic.twitter.com/OgVBlea21B — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 14, 2024

وأشار إلى أن قسم الاستقبال في المستشفى امتلأ بالجرحى جراء الأعداد الكبيرة.

واستشهد 22 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وامرأة، وأصيب نحو 80 آخرين، ليلة الأحد/ الإثنين، في قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

متابعة.. انتشال شـ.ـهداء وإصابات في صفوف الأطفال في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بمدرسة "المُفتي" للنازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع pic.twitter.com/kakv5cygpR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 13, 2024

وأفاد مستشفى “العودة” في بيان، أن 22 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المدرسة.

وأكد شهود عيان، أن القصف استهدف مدرسة “المفتي” بمخيم النصيرات حيث تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين.

وأوضح شهود عيان ومصادر طبية، أن من بين الشهداء والمصابين أطفال ونساء، تم نقلهم إلى مستشفى “العودة” و”شهداء الأقصى” في وسط القطاع.

واستهدفت قوات الاحتلال العديد من المدارس التي تؤوي نازحين خلال الشهور الماضية، مرتكبة مجازر بحق المدنيين بداخلها وخاصة من النساء والأطفال.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، حيث يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(وكالات)