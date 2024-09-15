استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بغزة

غزة: استشهد 6 فلسطينيين، بينهم طفلان وامرأة، مساء الأحد، في قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية على منزل بمدينة غزة.

وأفاد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان عبر منصة “تلغرام”، باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفلان وامرأة، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الشمعة جنوب شرقي مدينة غزة.

وأوضح شهود عيان أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت منزلا لعائلة “بصل”، ما أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة، وأسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)