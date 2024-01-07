استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 أشقاء في جنين ومقتل مجندة إسرائيلية- (فيديوهات)

رام الله: قالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت مبكر اليوم الأحد، إن 6 ستة مواطنين استشهدوا نتيجة غارة جوية إسرائيلية على جنين بالضفة الغربية.

وتحدثت الوزارة في بيان عن أن “6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيّرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين”.

وقال شهود عيان إن القصف أسفر عن شهداء تفرقت أشلاؤهم في المكان وجرى نقلها لمستشفى جنين الحكومي.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن من بين الشهداء 4 أشقاء، هم: هزاع ناجح حسن درويش (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، بالإضافة إلى الشهيدين رزق الله نبيل سليمان (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص.

وأشارت الوكالة إلى أن الشهداء من قرية “مثلث الشهداء” جنوبي جنين.

عاجل| مركبات الإسعاف تنقل شهداء وجرحى بعد قصفهم جنوب مدينة جنين. pic.twitter.com/n5tExUjAjc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 7, 2024

وكانت قوة إسرائيلية قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وعدة أحياء فجرا، وسمع تبادل لإطلاق النار وأصوات انفجارات بحسب الشهود.

ولفت الشهود إن طائرة مروحية قصفت المخيم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في المخيم.

هذا وقُتلت مجندة في حرس الحدود الإسرائيلي وأصيب 3 آخرون، صباح الأحد، في تفجير عبوة ناسفة في سيارة عسكرية كانوا يستقلونها خلال عملية توغل في مخيم جنين.

وقالت قناة “كان”، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الحكومية، إن الرقيب “شاي جرماي” (19 عاما) قُتلت في تفجير جيب عسكري، وهي من مدينة كرميئيل في منطقة الجليل الأعلى.

القناة نقلت عن مصدر أمني لم تسمه، إن “شاي” كانت في السيارة التي تقدمت القوات إلى مخيم جنين، خلال عملية مشتركة قامت بها شرطة حرس الحدود والجيش.

وفي بداية العملية، انفجرت عبوة ناسفة أمام السيارة، قبل أن تسير على عبوة أخرى، مما أدى إلى مقتل شاي وإصابة ثلاثة عناصر أخرى، بحسب القناة التي لم تذكر تفاصيل بشأنهم.

كما تداول نشطاء، لحظة تفجير عبوة محلية الصنع في آلية عسكرية إسرائيلية مما أدى لإعطابها، وإصابة 4 جنود، بينهم اثنان في حالة خطيرة، وفق بيان لجيش الاحتلال.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 242 فلسطينيا.

🔴عاجل|

طائرات الاحتلال تقصف تجمعاً للشبان على دوار الشهـداء جنوب مدينة جنين pic.twitter.com/FIPPTcRbx9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 7, 2024

الجيب العسكري الذي قامت المقاومة بتفجيره في حي الجابريات في جنين. pic.twitter.com/rNPvCIZp1W — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) January 7, 2024

🔻اللحظات الاولى لوقوع قوة صهيونية بكمين في جنين وتفجير عبوات فيها pic.twitter.com/LPsThpfWGJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 7, 2024

هذا ما قاله مسعف عن مجزرة الاحتلال التي نفذها بمجموعة من الشبان جنوب جنين pic.twitter.com/uNqxBwsYpE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 7, 2024

(وكالات)