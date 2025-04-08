استشهاد 6 فلسطينيين في غزة يرفع حصيلة ضحايا الثلاثاء إلى 24- (فيديو)

غزة: استُشهد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بغارة إسرائيلية استهدفت خياما تؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر الثلاثاء إلى 24 فلسطينيا.

وقالت مصادر طبية إن الطواقم الطبية نقلت 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، إضافة إلى 12 إصابة جراء غارة إسرائيلية على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وخلال ساعات النهار والفجر، استُشهد 18 فلسطينياً جراء غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

لحظة شن الاحتلال غارة على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة قبل قليل pic.twitter.com/XUAbJvQDiA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 8, 2025

(الأناضول)