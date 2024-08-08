استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بغزة

غزة: استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، الخميس، في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلين في قطاع غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة عبر منصة تلغرام: “استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون نتيجة قصف طائرات حربية لمنزل يعود لعائلة شلدان بجوار ملعب اليرموك في منطقة الصحابة وسط مدينة غزة”.

وأضاف: “كما استشهد فلسطيني آخر نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة ريان شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)